Vollnhals gewinnt mit 36 Treffern – Spielertrainer gehen voran

Benedikt Vollnhals (Mi.) war in dieser Saison unaufhaltbar. Auch Julian Schaumaier (li.) und Christ. Hallermeier (re.) waren beim Tore schieße kaum zu stoppen. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisklassen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zur Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Benedikt Vollnhals hat seine gigantische Trefferzahl weiter ausgebaut und sich damit die Torjägerkrone mehr als verdient. In der aktuellen Saison gelangen dem Stürmer des SV Eitensheim 36 Tore, die Mannschaft beendete die Spielzeit auf Rang drei. Fast jedes zweite Tor geht auf das Konto des 30-Jährigen, der zugleich Spieletrainer ist.

Noch auf Rang zwei katapultiert hat sich Julian Schaumaier. Der Stürmer von Aspis Taufkirchen traf insgesamt 29 Mal in dieser Saison. Damit geht auch er als spielender Co-Trainer voran. Im Mai gelangen ihm in zwei Partien hintereinander zwei Viererpacks.