Vollkommene Ekstase in Waldram: DJK schafft Klassenerhalt in Relegationskrimi

5:3 nach Elfmeterschießen – DJK gewinnt Abstiegskrimi in Otterfing

Spannend können sie, das muss man ihnen lassen. Während die Leistung im ersten Relegationsspiel gegen den TSV Otterfing, das mit einem schmeichelhaften 1:1 endete, einer sportlichen Bankrotterklärung gleichkam, präsentierte sich Kreisliga-Dino Waldram im Rückspiel vergleichsweise als fußballerisches „Startup“. Nach einer Saison voller Höhen und Tiefen zeigte sich die Mannschaft von Interimstrainer Ralf Knobloch im entscheidenden Moment nochmal von ihrer besten Seite. Und sicherte sich mit einem 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen den Verbleib in der Kreisliga – bitter für den Kreisklassenzweiten TSV Otterfing, der sich noch in der 90. Minute vorübergehend als Aufsteiger wähnen durfte.

Vollkommene Ekstase in Waldram

Die Gastgeber sahen sich mit Beginn der Partie einem Gegner gegenüber, der mit der Leidenschaft und dem Engagement begann, das er im Hinspiel erst in der Schlussphase gezeigt hatte. Gut fünf Minuten waren gespielt, als ein Kopfball von Abdel Kabbaj das Ziel noch knapp verfehlte. Der nächste Versuch saß: Einen von Luca Faganello aus dem Halbfeld getretenen Freistoß beförderte Matthias Stingl zur 1:0-Führung für die DJK ins Tor. In der 24. Minute scheiterte Louis Gogolin an TSV-Torhüter Patrick Thomann, der den Flachschuss zur Ecke abwehrte.

Überhasteter Waldramer Einwurf

Nach einer halben Stunde war für Benedikt Bergmoser verletzungsbedingt Schluss, und mit ihm ging dem Waldramer Spiel auch der Elan verloren. Otterfing fand besser ins Spiel und kam zu einem denkbar glücklichen Zeitpunkt aus Sicht der Gastgeber zum 1:1-Ausgleich: Nach einem überhasteten Waldramer Einwurf mit folgendem Ballverlust lief der Konter über die linke Angriffsseite, den Querpass ins Zentrum verlängerte Antonio Mann unerreichbar für DJK-Torhüter Florian Schubert ins lange Eck.

In der 56. Minute schien die lange Waldramer Kreisliga-Historie vorübergehend beendet zu sein: Nach einem abgewehrten Einwurf hebelte Yannick Müller mit einem Doppelpass die Waldramer Abwehr aus, passte quer in die Mitte, wo der zehn Minuten zuvor eingewechselte Thomas Meier zum 2:1 für Otterfing einschob. Waldram blieb bemüht, aber im Abschluss wenig zwingend oder unglücklich. Etwa als Luca Hensel aus fünf Metern am Otterfinger Torhüter scheiterte. Die Minuten rannen dahin und mit ihnen die Hoffnung auf den Waldramer Klassenerhalt. Es lief schon die zweite Minute der Nachspielzeit, als Abdel Kabbaj per Kopfball das 2:2 erzielte und so die Verlängerung erzwang. Die 2 mal 15 Minuten verstrichen ohne nennenswerte Höhepunkte. So musste das Elfmeterschießen entscheiden.

Florian Schubert avanciert zum Elfmeter-Helden

Otterfing begann, Florian Bacher trat als erster Schütze an und den Ball deutlich über das Kreuzeck. Anschließend avancierte DJK-Keeper Florian Schubert in zwei Akten zum Helden der Partie: Er parierte die Schüsse von Julian Schliersmair und Aron Mättig – und löste „vollkommene Ekstase“ aus, sagt Kapitän Florian Häfner. „Das ist absoluter Wahnsinn“, freut sich Trainer Ralf Knobloch. „Ich kann’s noch nicht fassen. Der Druck auf uns war enorm, aber ich war mir nach dem 1:2 sicher: Wir machen noch ein Tor.“