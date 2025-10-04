»Vollkommen verdient»:Garham souverän gegen Künzing

Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): „Das heutige Spiel ist leider sehr unglücklich für uns ausgegangen. In den ersten Minuten hatten wir ein Abstimmungsproblem und lagen früh 1:0 hinten. Danach waren wir gleichwertig, hatten gute Chancen und konnten auf 1:1 ausgleichen. Vor der Halbzeit war das Spiel wieder ausgeglichen. Die Mannschaft hat alles probiert, gekämpft und alles auf dem Platz gelassen. Leider schwächen wir uns durch einen unnötigen Fehler erneut selbst: Nach einem Angriff gerät der Ball bei unserem Verteidiger ins Eigentor. Die Jungs haben sich aber nicht aufgegeben und bis zum Schluss weiter alles probiert, jedoch erfolglos. Ein Unentschieden wäre über das ganze Spiel gesehen gerecht gewesen.“



Jochen Fröschl (Trainer FC Obernzell-Erlau): „Ganz wichtige drei Punkte für uns heute, auch wenn es fußballerisch kein schönes Spiel war. Wir sind allerdings perfekt gestartet: Nach nur fünf Sekunden haben wir das 1:0 erzielt. Anstatt, dass uns das Sicherheit gibt, haben wir dem Gegner danach zu viel Raum gelassen und einen blöden Elfmeter kassiert. In der zweiten Halbzeit war es dann ein reiner Abnutzungskampf. Die gelb-rote Karte gegen Oberpoling hat uns etwas Oberwasser verschafft, spielerisch hatten wir aber weiterhin kaum Ideen. Letztlich erzielte der Gegner ein Eigentor nach einer scharfen Hereingabe, das uns zusätzlich geholfen hat. Mit Kampf, Leidenschaft und Teamgeist haben wir die drei Punkte über die Zeit gebracht. Für uns zählt nur das Ergebnis und darauf werden wir in der nächsten Woche weiter aufbauen.“