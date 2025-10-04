»Vollkommen verdient»:Garham souverän gegen Künzing

13.Spieltag der Bezirksliga Ost am Samstagnachmittag: Auch an diesem Spieltag gab es einige bemerkenswerte Ergebnisse. Tabellenletzter Oberpolling musste die nächste Saisonniederlage gegen Obernzell hinnehmen. Gleichzeitig verlor Künzing gegen Garham und rutschte damit auf den dritten Tabellenplatz ab, weil Grainet bereits am Donnerstag gegen Mauth gewann.
Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): „Das Spiel war insgesamt ausgeglichen. In der ersten Halbzeit hatten wir mehrere gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, aber es blieb beim 0:0 zur Pause. Kurz nach der Halbzeit gerieten wir in Rückstand, konnten jedoch schnell zum 1:1 ausgleichen. Alles in allem ist das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis. Nun liegt der Fokus voll auf der Vorbereitung für die nächste Woche.“
Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): „Das war heute ein absolut verdienter Sieg. Schon in der ersten Halbzeit hatten wir mehrere gute Chancen und hätten sogar noch ein weiteres Tor erzielen können. Insgesamt war das Spiel zwar phasenweise ausgeglichen, aber wir hatten über weite Strecken mehr Spielanteile. Künzing hatte aus dem Spiel heraus keinen einzigen Torschuss, was unsere solide Defensivleistung unterstreicht. Die Mannschaft hat hochkonzentriert gespielt, mit Einsatz und Leidenschaft agiert. Am Ende ist der Sieg vollkommen verdient.“
Fabian Burmberger (Trainer FC Künzing): „Wir sind denkbar schlecht gestartet und haben nach einem Freistoß direkt zu Beginn das erste Gegentor bekommen. Nach der Halbzeit wollten wir nochmal Gas geben, das haben wir auf dem Platz auch versucht. Wir kamen folgerichtig auf 2:1 heran, mussten aber direkt im Gegenzug das 3:1 und 4:1 hinnehmen. In der Summe ist die Niederlage verdient.“
Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): „Das heutige Spiel ist leider sehr unglücklich für uns ausgegangen. In den ersten Minuten hatten wir ein Abstimmungsproblem und lagen früh 1:0 hinten. Danach waren wir gleichwertig, hatten gute Chancen und konnten auf 1:1 ausgleichen. Vor der Halbzeit war das Spiel wieder ausgeglichen. Die Mannschaft hat alles probiert, gekämpft und alles auf dem Platz gelassen. Leider schwächen wir uns durch einen unnötigen Fehler erneut selbst: Nach einem Angriff gerät der Ball bei unserem Verteidiger ins Eigentor. Die Jungs haben sich aber nicht aufgegeben und bis zum Schluss weiter alles probiert, jedoch erfolglos. Ein Unentschieden wäre über das ganze Spiel gesehen gerecht gewesen.“
Jochen Fröschl (Trainer FC Obernzell-Erlau): „Ganz wichtige drei Punkte für uns heute, auch wenn es fußballerisch kein schönes Spiel war. Wir sind allerdings perfekt gestartet: Nach nur fünf Sekunden haben wir das 1:0 erzielt. Anstatt, dass uns das Sicherheit gibt, haben wir dem Gegner danach zu viel Raum gelassen und einen blöden Elfmeter kassiert. In der zweiten Halbzeit war es dann ein reiner Abnutzungskampf. Die gelb-rote Karte gegen Oberpoling hat uns etwas Oberwasser verschafft, spielerisch hatten wir aber weiterhin kaum Ideen. Letztlich erzielte der Gegner ein Eigentor nach einer scharfen Hereingabe, das uns zusätzlich geholfen hat. Mit Kampf, Leidenschaft und Teamgeist haben wir die drei Punkte über die Zeit gebracht. Für uns zählt nur das Ergebnis und darauf werden wir in der nächsten Woche weiter aufbauen.“
Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): „Ein verdienter Sieg, auch wenn wir über weite Phasen des Spiels einen chaotischen Auftritt hatten. Die Art und Weise des Spiels entsprach nicht meinen Vorstellungen, da können wir definitiv noch besser werden. Wie immer werden wir das Spiel detailliert analysieren und unsere Lehren ziehen. Heute zählen vor allem die drei Punkte.“