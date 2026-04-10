„Vollkommen verdient“: Wendschott schlägt Fallersleben II

WSV-Trainer Giuseppe Millemaci brachte es nach Abpfiff auf den Punkt: „Ich würde sagen, das war ein verdienter Sieg gewesen.“ Seine Mannschaft sei „die klar spielbestimmende Mannschaft“ gewesen, habe „die besseren Chancen gehabt“ und diese auch genutzt.

Die Anfangsphase war noch ausgeglichen und ruhig, wie Giuseppe Millemaci schilderte: „Am Anfang hat man sich ein bisschen abgetastet.“ Doch dann übernahmen die Gäste die Kontrolle, und schlugen schnell zu. Nach einem Aluminiumtreffer folgte die effiziente Phase: Innerhalb weniger Minuten stellte Wendschott auf 3:0. Den Anfang machte Luca-Manuel Nazare-Vaz per Foulelfmeter (16.), ehe er nur zwei Minuten später nachlegte (18.). Yannik Losch erhöhte in der 29. Minute auf 3:0.

Auch Cedric Wienhold, Trainer des VfB Fallersleben II, fand klare Worte zur ersten Hälfte: „Was wir für eine erste Halbzeit gespielt haben, das ist absolut nicht gut.“ Besonders bitter: „Das, was uns die letzten beiden Spiele stark gemacht haben, haben wir gestern völlig vernachlässigt.“ Die Gastgeber wirkten verunsichert und fanden keinen Zugriff, auch begünstigt durch personelle Ausfälle. Cedric Wienhold erklärte: „Uns ist ein weiterer Leistungsträger ausgefallen, Jonas Wolke als Kapitän. Das heißt, es haben vier Stammspieler gefehlt. Am Ende des Tages darf das für die Mannschaft keine Ausrede sein.“

Die entscheidenden Szenen vor der Pause beschrieb er detailliert: „Du kriegst einen 50-50-Handelfmeter zum 1:0. Kann man geben, muss man aber nicht.“ Kurz darauf folgte der nächste Rückschlag: „Ein katastrophaler Pass in der Viererkette, wodurch ein Freistoß entsteht.“ Den nutzten die Gäste eiskalt mit einem schönen Freistoß unter die Latte in den Knick. Mit dem 0:3 zur Pause war die Partie praktisch entschieden. Cedric Wienhold: „Das ist völlig in Ordnung und auch völlig verdient.“

Wer auf eine Reaktion der Gastgeber hoffte, wurde direkt nach Wiederanpfiff enttäuscht. Nach nur 60 Sekunden stellte Luca-Manuel Nazare-Vaz erneut per Foulelfmeter auf 4:0 (46.). Cedric Wienhold beschrieb die Wirkung dieses Moments: „Alles, was man sich in der Halbzeit vorgenommen hat, ist dann in dem Moment wieder über einen Haufen geworfen.“

Doch der VfB gab sich nicht auf. Mit zunehmender Spielzeit kämpfte sich das Team zurück in die Partie. Maximilian Kübler verkürzte in der 73. Minute auf 1:4, ehe Louis Martinowski nur vier Minuten später das 2:4 folgen ließ (77.). Plötzlich war wieder Leben im Spiel. Giuseppe Millemaci räumte ein: „So haben wir am Ende ein bisschen gezittert.“ Auch, weil Wendschott mehrere Konterchancen liegen ließ: „Von den drei, vier Chancen hätte man auf jeden Fall zwei machen müssen.“

Dennoch verteidigten die Gäste die Führung clever. Cedric Wienhold erkannte das an: „Sie haben das dann auch clever, irgendwo auch dreckig, aber clever über die Zeit gebracht.“ Unterm Strich blieb auch beim VfB-Coach keine Diskussion über den Ausgang: „Der Sieg geht über 90 Minuten völlig in Ordnung Richtung Wendschott.“ Gleichzeitig wurde er deutlich in der Analyse: „Wir müssen bei uns die Fehler suchen, wir müssen uns kritisieren. Das war ein ganz klarer und dicker Denkzettel für uns.“

Auch Giuseppe Millemaci zog ein klares Fazit: „Im Großen und Ganzen waren wir zweikampfstärker, spielbestimmender. Somit geht der Sieg auch vollkommen verdient.“

In der Tabelle bleibt der VfB Fallersleben II trotz der Niederlage mit 24 Punkten auf Rang zwölf und hat weiterhin einen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Der WSV Wendschott verbessert sich mit nun 21 Punkten und rückt näher an die Konkurrenz. Für den VfB geht es bereits am Sonntag gegen den MTV Isenbüttel weiter. Cedric Wienhold gibt die Richtung vor: „Das Spiel müssen wir jetzt abhaken.“ Immerhin: „Drei von den vier Leistungsträgern sind zu 90 Prozent wieder dabei.“ Der WSV Wendschott will den Schwung mitnehmen und im nächsten Spiel gegen Lupo II nachlegen, um im Abstiegskampf weiter Boden gutzumachen.