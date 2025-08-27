Vornbachs Kapitän Daniel Fuchs (am Ball) hat sich beim Auswärtsmatch in Seebach das Schienbein gebrochen – Foto: Harry Rindler

»Vollkatastrophe«: Vornbach-Kapitän Fuchs erleidet Schienbeinbruch Der 27-jährige Leitwolf des Landesligisten hat sich beim Auswärtsspiel in Seebach schwer verletzt Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Vornbach Seebach Daniel Fuchs

Es war einiges geboten in der Landesliga-Nachholpartie zwischen dem TSV Seebach und der DJK Vornbach, die der Favorit in einer zum Teil sehr hitzigen Partie mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Viel schwerer als die Niederlage ist für den tüchtigen Aufsteiger, der bereits 12 Zähler einspielen konnte, die Verletzung von Spielführer Daniel Fuchs. Der 27-jährige Mittelfeldlenker zog sich kurz vor Spielende bei einem Foulspiel von ihm, für das der Standardspezialist Gelb sah, einen Schienbeinbruch zu.

"Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Daniel ist für unser Team unersetzbar", seufzt DJK-Coach Heiko Schwarz. Am heutigen Mittwoch entscheidet sich, ob Fuchs operiert werden muss oder ob die Fraktur konservativ behandelt werden kann. Das Fußballjahr 2025 ist für den Vornbacher Ausnahmespieler gelaufen. "Wir hoffen natürlich, dass er nach der Winterpause wieder angreifen kann", sagt Schwarz, der mit seinem Team bislang vollauf zu überzeugen wusste: "Wir können grundsätzlich zufrieden sein, wenngleich wir schon ein paar Punkte liegen gelassen haben. Das Heimremis gegen Bogen und das Unentschieden in Etzenricht waren nämlich schon ärgerlich."





Gestern, 18:15 Uhr TSV Seebach Seebach DJK Vornbach a. Inn Vornbach 3 0



