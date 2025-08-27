»Vollkatastrophe«: Vornbach-Kapitän Fuchs erleidet Schienbeinbruch

Es war einiges geboten in der Landesliga-Nachholpartie zwischen dem TSV Seebach und der DJK Vornbach, die der Favorit in einer zum Teil sehr hitzigen Partie mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Viel schwerer als die Niederlage ist für den tüchtigen Aufsteiger, der bereits 12 Zähler einspielen konnte, die Verletzung von Spielführer Daniel Fuchs. Der 27-jährige Mittelfeldlenker zog sich kurz vor Spielende bei einem Foulspiel von ihm, für das der Standardspezialist Gelb sah, einen Schienbeinbruch zu.
"Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Daniel ist für unser Team unersetzbar", seufzt DJK-Coach Heiko Schwarz. Am heutigen Mittwoch entscheidet sich, ob Fuchs operiert werden muss oder ob die Fraktur konservativ behandelt werden kann. Das Fußballjahr 2025 ist für den Vornbacher Ausnahmespieler gelaufen. "Wir hoffen natürlich, dass er nach der Winterpause wieder angreifen kann", sagt Schwarz, der mit seinem Team bislang vollauf zu überzeugen wusste: "Wir können grundsätzlich zufrieden sein, wenngleich wir schon ein paar Punkte liegen gelassen haben. Das Heimremis gegen Bogen und das Unentschieden in Etzenricht waren nämlich schon ärgerlich."
Der September wird für den Neuling nicht nur wegen des Fuchs-Ausfalls ein komplizierter Monat. "Wir haben jetzt dann immer wieder Spieler urlaubsbedingt zu ersetzen. Unser Abwehrchef Thomas Schacherbauer ist ab kommender Woche für zwei Spiele weg. Außerdem werden auch Lucas Stallmeier, Paul Löw und Quirin Bruckbauer mal nicht da sein. Das wird für uns dann schon sehr kompliziert, da wir ohnehin nicht den allergrößten Kader haben", meint Schwarz, der das Seebach-Match schon weitestgehend abgehakt hat: "Die Niederlage wirft uns nicht um. Der Gegner gehört zu den Top-Teams der Liga. In einer sehr chancenarmen Partie haben ein zweifelhafter Elfmeter und ein toller Freistoßtreffer die Partie entschieden. Leider war der Schiedsrichter dem Spiel nicht gewachsen und in einigen Aktionen überfordert. Dadurch ist viel Hektik reingekommen. Aber wir sehen den Referee nicht als Schuldigen für das Ergebnis, zumal auch Seebach Grund zum Hadern hatte. Der Platzverweis für Pfisterer war sicherlich nicht gerechtfertigt."