»Vollkatastrophe« & starker Schlesinger: Remis im Weiden-Derby

Die beiden Bezirksligisten aus dem Weidener Stadtgebiet gingen ohne Sieger auseinander. – Foto: Dagmar Nachtigall

Keinen Sieger fand das vorgezogene Weidener Stadt-Derby in der Bezirksliga Nord. Der FC Weiden-Ost und die SpVgg SV Weiden II teilten sich am Dienstagabend die Punkte. Am Ende eines intensiven Matches stand ein 1:1 (0:1) auf der Anzeigetafel. Die Gäste vom Wasserwerk erwischten vor rund 250 Zuschauern den besseren Start. Die von Toni Eder (17.) erzielte Führung war verdient. Anschließend kämpften sich die „Ostler“ immer besser ins Spiel und nahmen nach dem Seitenwechsel schließlich vollends das Ruder in die Hand. Nach dem Ausgleichstreffer durch David Hofmeister (53.) war Philipp Siegerts Mannschaft hintenraus dem Sieg deutlich näher. Doch ausgerechnet SpVgg-Keeper Eric Schlesinger, der letzte Saison noch für den Stadtrivalen gespielt hatte, verhinderte mit mehreren starken Paraden den Lucky Punch des FC Ost, der nun vier Punkte zu Buche stehen hat. Und damit einen Zähler mehr als die U23 des Bayernligisten, die nach dem bereits dritten Unentschieden weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. So beurteilten die beiden Trainer das Spiel:



Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „In der ersten Halbzeit, speziell in den ersten 20 Minuten, sind wir nicht gut reingekommen und waren deutlich schwächer. Die Gäste hatten viel mehr Ballbesitz, wir sind hinterhergelaufen. Dementsprechend war das 0:1 zu diesem Zeitpunkt verdient. Ab Minute 20 sind wir mit jeder Minute besser ins Spiel gekommen und wurden – auch schon in der ersten Halbzeit – immer gefährlicher. Ab Minute 55 und dem 1:1 hatten wir eine Vielzahl an Großchancen, die wir leider nicht genutzt haben oder die Eric Schlesinger bravourös vereitelt hat. Er hat zwei Hundertprozentige raus. Wir nehmen den Punkt nehmen, aber hätten vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit einen Sieg durchaus verdient gehabt. Vor allem bin ich damit zufrieden, wie wir in der zweiten Halbzeit zurückgekommen sind. Das war beeindruckend.“



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt, hätten vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen müssen. Die zweite Halbzeit war einfach nur eine Vollkatastrophe. Zum Schluss hatten wir Glück, dass das Spiel noch 1:1 ausgeht. Wir können uns auch bei unserem Torwart Eric bedanken, dass er uns am Leben gehalten hat.“