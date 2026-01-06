Vollister FC verteidigt Titel beim Hinder-Cup in der Verlängerung

Mit einem 3:1-Finalsieg nach Verlängerung gegen das spielstarke Team von “Hellbanianz” gelang dem Titelverteidiger “Vollister FC” der Triumph beim Hinder-Cup 2026 und der Vorjahressieger durfte bei der Siegerehrung erneut den Wanderpokal samt Preisgeld in Empfang nehmen. Bei der 33.Auflage des seit 1992 durchgeführten Hallenfußball-Gerümpelturnieres in der Reutener Durlesbachhalle konnte Veranstalter SV Reute insgesamt 27 Teams begrüßen – inklusive des separaten Turniers für Nicht-Aktive, welches sich mit 10 Teilnehmern längst etabliert hat und nun auch schon zum neunten Mal durchgeführt wurde.

Beim Hauptturnier waren bereits die Vorrunden ziemlich umkämpft und in der ersten Vorrundengruppe musste mit “Niklas & Friends” ausgerechnet die Mannschaft die Segel streichen, die mit die feinste Technik aufs Parkett legte. Überaus eng waren auch die beiden anderen Vorrundengruppen, wo “Arminia Bierzelt” nur knapp scheiterte und auch der Vorjahresechste “X-plosivo” sich nicht für die Zwischenrunde qualifizieren konnte. Titelverteidiger “Vollister FC” kam zunächst nicht in die Gänge und stand nach zwei empfindlichen Niederlagen vor dem sensationellen Aus. Doch schließlich reichte es doch noch zur Qualifikation für die Zwischenrunde. Hier wurde es am Sonntagnachmittag in der gut gefüllten Durlesbachhalle richtig spannend und nun waren teilweise auch ordentlich Emotionen im Spiel. Im gewohnten System mit vier Dreiergruppen ging es um den Sprung in die K.O.-Phase und es gab hier einige hitzige Partien. Doch im Viertelfinale hatten sich die Gemüter wieder beruhigt und gleich zweimal musste das Neunmeterschießen über den Sprung ins Halbfinale entscheiden. “Vollister FC” hatte abermals das Glück auf seiner Seite und warf “Team Brasil” aus dem Rennen, die Mannschaft “Was wird” entschied das Neunmeterschießen gegen den Vorjahresfinalisten “Farnybahce” für sich. Mit starken Austritten folgten die “Leibinger Bübchen” und “Hellbanianz” ebenfalls ins Halbfinale.