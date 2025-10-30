„Vollgasveranstaltung“: Keseroglu fordert Reaktion auf Siegburg-Pleite

Nach dem bitteren 0:4 in Siegburg will der SV Eintracht Hohkeppel im Heimspiel gegen den SSV Bornheim ein Ausrufezeichen setzen. Trainer Abdullah Keseroglu fordert Leidenschaft und Tempo – eine „Vollgasveranstaltung“, wie er es nennt. Doch die Aufgabe wird alles andere als leicht: Bornheim ist seit fünf Spielen ungeschlagen und reist mit wachsendem Selbstvertrauen an. Beide Teams haben klare Ziele – Hohkeppel will die Heimstärke bestätigen, Bornheim seine Serie fortsetzen. Ein Duell mit offenem Ausgang, das vor Intensität und Emotionen strotzen dürfte.

Nach dem schwachen Auftritt in Siegburg will Keseroglu vor heimischem Publikum ein anderes Gesicht seiner Mannschaft sehen. „Wir spielen zu Hause. Ich will nicht über Auswärtsserie oder Sonstiges sprechen. Wir spielen zu Hause, das ist jetzt gerade wichtig“, sagt der Hohkeppeler Trainer mit Nachdruck.

Er fordert von seiner Mannschaft die bekannte Heimstärke: „Wir müssen selbstbewusst auftreten, wie in den letzten Heimspielen. Mutig, als Mannschaft, mit Leben auf dem Platz, aggressiv – das war bisher fast immer so, und daran müssen wir anknüpfen.“

Auch wenn Keseroglu dem Gegner großen Respekt zollt, ist die Zielrichtung klar: „Wir wissen natürlich um Bornheims ungeschlagene Serie. Sie haben sich gefestigt, sind in der Liga angekommen. Aber wir werden am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen als in Siegburg, da bin ich mir sehr sicher.“

Personell kann Hohkeppel fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Hendrik Strobel fällt weiterhin verletzt aus. „Sonntag ist Vollgasveranstaltung“, kündigt Keseroglu an.

Osmaan: „Kopf hoch, Brust raus – und dann wird gespielt“

Auch der Gegner reist mit Selbstvertrauen an. Der sportliche Leiter Sharifo Osmaan verweist auf die starke Serie seines Teams: „Wir haben großen Respekt vor Hohkeppel – spätestens nach der klaren Pokalpleite vor fünf Wochen, als wir dort mit 6:1 ausgeschieden sind. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, und uns ist bewusst, welche Qualität der Gegner hat.“

Trotzdem will Bornheim mutig auftreten: „Wir kennen ihre Stärken, aber das ändert nichts an unserem Ansatz: Kopf hoch, Brust raus – und dann müssen erst einmal 90 Minuten gespielt werden“, so Osmaan. Nach dem starken Start in die jüngste Erfolgsserie sei die Entwicklung der Mannschaft kein Zufall. „In der Liga, die für uns von Beginn an höchste Priorität hatte, wollen wir uns definitiv nicht abschießen lassen. Wir wollen zeigen, dass wir uns stabilisiert haben.“

Personell sieht es bei den Gästen gut aus. „Wir müssen weiterhin auf Danny Simmo verzichten, der sich nach seinem Wadenbeinbruch aber bereits im Aufbautraining befindet. Ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen und fahren mit gesundem Selbstvertrauen nach Hohkeppel“, sagt Osmaan.