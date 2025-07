– Foto: Mario Gerken

Vollgas in den Alpen: Osnabrück steigert die Intensität im Training Zwei Einheiten, taktischer Feinschliff und Neuzugang Wagner erstmals auf dem Platz

Der vierte Tag im Trainingslager des VfL Osnabrück in Tirol stand ganz im Zeichen einer klassischen Doppelschicht. Am Vormittag wurde Neuzugang Fridolin Wagner erstmals offiziell vorgestellt, am Nachmittag standen Standards, Laufarbeit und Kopfballduelle im Fokus. Während die Belastung hoch blieb, wechselten sich spielerische Elemente und gezielte taktische Schulungen ab – das „Bergfest“ markierte die Halbzeit eines bislang intensiven Trainingslagers.

Nachdem Fridolin Wagner am Mittwochabend im Teamhotel eingetroffen war, wurde der 27-jährige Mittelfeldspieler am Donnerstagmorgen offiziell in der Runde begrüßt. Während Wagner seine erste komplette Einheit absolvierte, fehlte Nikky Goguadze krankheitsbedingt. Bjarke Jacobsen wurde vorsorglich geschont und stieg erst am Nachmittag wieder ins Teamtraining ein. Luc Ihorst musste das Training am Vormittag wegen muskulärer Probleme abbrechen. Die erste Einheit begann mit einem Aufwärmspiel unter Leitung von Athletiktrainer Tim Schütte. Ziel war es, in einem Reaktionsspiel bestimmte Hütchen schnellstmöglich zu erreichen – die Verlierer mussten Liegestütze machen, was für gute Stimmung sorgte. Es folgten Pass- und Koordinationsübungen, anschließend Rondos in 6-gegen-3- und 7-gegen-3-Form.

Im nächsten Block wurde im 4-gegen-4 plus neutralem Spieler gespielt – mit besonderem Fokus auf das Verdichten des Zentrums und das Verteidigen nach außen. Abschließend arbeiteten die Trainer auf zwei Feldern: Während auf einer Platzhälfte ein klassisches 11-gegen-11 lief, wurde auf der anderen Seite im 6-gegen-6 plus Anspieler intensiv an Spielformen unter engen Raumverhältnissen gearbeitet. Am Nachmittag startete die Einheit mit einem beliebten, aber fordernden Warm-up: Kopfballrundlauf am Fünfmeterraum. Danach folgten koordinative Laufübungen, ein großes Rondo mit zwei zentralen Anspielern sowie Passformen kombiniert mit Freilaufbewegungen. In Box-to-Box-Läufen wurde die Intensität nochmals gesteigert.