Vollgas auf dem Transfermarkt: SC Türkiyemspor plant für Bezirksliga

Diese drei Zugänge stehen bereits fest: Devin Yildirim, Faris Al Maaroufi, Baki Caki (v.l.n.r.). – Foto: Spielerprofile

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Zugänge von Bezirks- und Landesliga-Format

Innerhalb kürzester Zeit verkündete der Verein nun schon vier Zugänge für die kommende Saison. Zunächst kommt mit Baki Caki ein erfahrenere Bezirksligaspieler von Abstiegskandidat Fatihspor Essen. Den Torriecher, den er in den beiden Spielzeiten für die TGD Essen-West (31 Tore in 42 Spielen) zeigte, konnte er mit seinem derzeitigen Klub nicht mehr in der gleichen Form unter Beweis stellen. Ein Tapetenwechsel könnte dem zweikampfstarken Caki vielleicht auch gut tun.

Mit Faris El Maaroufi gesellt sich auch der zweite Zugang mit TGD-Vergangenheit dazu. der Flügelspieler überzeugte dort in der Vorsaison mit 28 Scorerpunkten in ebenso vielen Spielen. Derzeit agiert der 20-Jährige in der Landesliga für den FC Kray. Konnte mit einem Treffer aus 15 Spielen dort jedoch noch nicht seine Duftmarke hinterlassen. Seine Qualitäten sind jedoch unbestritten "Er überzeugt als Schlüsselspieler im Zentrum – zweikampfstark, flink am Ball und mit einem starken Auge für den entscheidenden Pass in die Spitze", freut sich Türkiyemspor in den eigenen Vereinsmedien.