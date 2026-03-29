Vollgas am 29. März: weniger Schlaf, dafür umso mehr Spiele und Ticker

Die Uhr wird in der Nacht zum 29. März auf Sommerzeit umgestellt, das bedeutet weniger Schlaf. Auf FuPa gibt es dennoch reichlich Fußball, Spiele und Ergebnisse! Eine Auswahl von Partien findet ihr ebenfalls in der großen Übersicht.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches