Volleykracher, Abstauber, Sololauf – Langengeisling siegt souverän

MTV Dießen am Ammersee

MTV Dießen am Ammersee MTV Dießen

Mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg über den MTV Diessen haben sich die Fußballerinnen des FC Langengeisling eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Vergleich zur 1:2-Pleite am Vorwochenende war die Mannschaft nicht wiederzuerkennen und kämpfte sich langsam in die Partie.

Das galt auch für Steffi Karamatic und Lisa Mayer, die im zentralen Mittelfeld alle aufkommenden Brände löschten und immer wieder gefährliche Geislinger Spielzüge initiierten. Die erste dicke Chance vergab Julia John noch, als sie freistehend aus 14 Metern den Ball am Tor vorbeischob. Kurz darauf aber nahm sie die Kugel aus 18 Metern volley und ließ der sicheren Keeperin Larisa Müske keine Chance (26.). Eine hochverdiente Führung, weil zuvor schon Nana Opuku, Lina Biegel und Maya Hauptmann mehrfach gefährlich vor dem Tor aufgetaucht waren.

Die ersten Minuten der zweiten Hälfte gehörten den Gästen, dann aber drehte der FCL wieder auf. Einmal war der Jubel zu früh, weil Hauptmann aus Abseitsposition einen Ball über die Linie drückte, der auch ohne ihr Zutun im Netz gelandet wäre. In der 75. Minute setzten Mayer und John an der Strafraumgrenze nach. Der Ball landete bei Opuku, die eiskalt aus 13 Metern zum 2:0 traf. In der Nachspielzeit setzte sie noch einen drauf. Einen weiten Abschlag von Siebrecht hatte die eingewechselte Milena Schulte geschickt weitergeleitet. Opuku ließ alle Gegnerinnen stehen und traf zum 3:0.