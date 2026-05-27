Volles Vertrauen trotz Abstieg – Ohlstadt vertraut weiterhin auf Toni Geiger „Stand jetzt wird es keine Neuen geben“ von Oliver Rabuser · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Bleibt an der Seitenlinie: Toni Geiger geht trotz des Abstiegs in die Kreisliga beim SV Ohlstadt in seine vierte Spielzeit. – Foto: Oliver Rabuser

Der SV Ohlstadt geht mit dem altem Team und neuem Mut die Kreisliga an. Auf der Kommandobrücke gibt es keine Veränderung – Toni Geiger bleibt an Bord.

„Sehr schade für das Oberland.“ Mit diesen Worten kommentierte Bad Heilbrunns Trainer Walter Lang den letztlich erfolglosen Kampf dreier Clubs aus dem Zugspitzkreis in der Abstiegsrelegation. Mit dem SV Ohlstadt, SV Polling und TSV Geiselbullach erwischte es drei Neulinge nach nur einer Spielzeit gleich wieder. Der VfL Denklingen verabschiedete sich indes nach fünf Jahren und einem epischen Elfmeterschießen gegen den TSV Zorneding (17:19) in die Kreisliga. Auffällig: Allesamt sind es Dorfvereine, deren Fußballer keinerlei finanzielle Gegenleistung für ihren Einsatz erhalten. Zufall oder Strategie? Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Klar ist, dass die Bezirksliga Süd längst zur Zweiklassengesellschaft mutiert ist. Da gibt es die Teams mit einem luxuriösen Abteil für Akteure mit übergebührlicher Qualifikation und mehreren Fächern im Geldbeutel, aber auch die mit einem ausrangierten Triebwagen und angerosteten Achsen. Dort findet man Sportler, die aus Spaß an der Freud’ Fußball spielen und mehr oder minder zufällig nach oben geschwappt werden, weil gerade das Teamgefüge zusammenpasst.

Die vierte Amtszeit für Chefcoach Geiger Der SV Ohlstadt hat eine ordentliche Infrastruktur sowie ein gutes Konzept und ist eine ausgezeichnete Adresse im Oberland. Für den schmucken Waggon mit den bequemen Stühlen reicht es aber nicht. Von Beginn an wähnte sich der SVO in einem Schleudersitz. Die einzige Frage lautete: Entkommt er ihm, ehe er auslöst? Seit vergangenem Samstag steht fest: Dem Aufsteiger ist der rechtzeitige Absprung nicht gelungen, weswegen er unverzüglich zurück in die Kreisliga katapultiert wurde. Eine Spielklasse, die sie aus dem Effeff kennen und wo sie weiter wachsen werden. Das Ganze weiterhin mit Toni Geiger an der Seitenlinie. Der Cheftrainer geht in seine vierte Spielzeit am Boschet. Auch der Kader wird sich nur marginal verändern. Auf Zugänge verzichtet man bewusst. „Stand jetzt wird es keine Neuen geben“, stellt Florian Müller klar. Es ist das Ergebnis eines Brainstormings zwischen Abteilungsleitung und den sportlich Verantwortlichen. Im Prinzip ist die erste Mannschaft zahlenmäßig wie auch vom Können her hinreichend besetzt.