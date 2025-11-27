Volles Programm von Donnerstag bis Sonntag! 18 Spieltag der Landesliga

In den letzten Wochen sind aufgrund des Wetters einige Spiele ausgefallen. Ob am kommenden Spieltag mehr gespielt werden wird, steht noch in den Sternen. Dennoch schauen wir auf die Partien vom 18. Spieltag in der Übersicht..

Tabellarisch ist BW Papenburg zwar ganz klar favorisiert beim Auswärtsspiel gegen den SV Brake, doch der Aufsteiger feierte zuletzt zwei Siege in Serie und baute richtig Selbstvertrauen auf. Papenburg spielte zuletzt zwei Mal Remis und steht vor einer kniffligen Aufgabe beim Tabellendreizehnten.

Dinklage holte nur einen Punkt aus vier Spielen, während Oldenburg sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien holte. Tabellarisch zogen die Gäste am TVD vorbei und haben nach zwei mehr absolvierten Spielen sechs Punkte Abstand. Das Hinspiel endete jedoch 4:0 für Dinklage. Vielleicht ein gutes Omen, um aus der kleinen Krise zu entkommen.

Im Aufsteigerduell geht Eintracht Nordhorn klar als Favorit in die Partie gegen Esens. Auch das Hinspiel gewann die Eintracht klar mit 5:2. Esens verlor acht Spiele in Serie, während Eintracht Nordhorn seit acht Spielen unbesiegt ist. Alles andere als ein Heimsieg wäre zum aktuellen Zeitpunkt eine dicke Überraschung.

Bereits am heutigen Donnerstag reist der FC Schüttorf zum SFN Vechta, der in den vergangenen fünf Spielen nur einen Zähler mitnehmen konnte. Schüttorf, auf der anderen Seite, feierte nur einen Sieg aus den letzten sieben Spielen und braucht wieder Erfolge. Das Hinspiel gewannen die Gäste mit 4:0 und auch in der Vorsaison ging Schüttorf zwei Mal als Gewinner vom Feld.

Morgen, 20:00 Uhr BW Lohne II - SV Bevern

Bevern verlor zuletzt bitter gegen Vorwärts Nordhorn und musste im Titelrennen abreissen lassen. Nun reist man zu BW Lohne II, die seit zwei Spielen unbesiegt sind und auf einem soliden zehnten Platz stehen. Das Hinspiel endete knapp 2:1 für Bevern und zeigt, dass man eine spannende Partie erwarten kann.

Morgen, 20:00 Uhr SV Vorwärts Nordhorn - VfR Voxtrup

Am morgigen Freitag empfängt der Tabellendritte den Tabellenletzten, gegen den man im Hinspiel knapp 4:3 gewann. Die aktuelle Form spricht klar für Nordhorn. Die Hausherren sind seit fünf Spielen unbesiegt und treffen auf eine Mannschaft, die auswärts noch keinen Zähler sammeln konnte.

Garrel auf Platz vier gewann zwar das Hinspiel mit 4:2, doch das letzte direkte Duell in Firrel gewannen die Grün-Weißen Firreler mit 2:1. Außerdem ist Garrel seit zwei Spielen ohne Sieg und droht den direkten Kontakt zur Tabellenspitze zu verlieren. Für Firrel, die auf Platz zwölf stehen, geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.