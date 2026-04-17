Volles Programm über die Osterferien Anpfiff ins Leben +++ Ludwigshafener SC von Anpfiff ins Leben/red. · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Beim Beachsoccer – Foto: Anpfiff ins Leben

Beide Wochen der Osterferien standen ganz im Zeichen des Ferienprogramms beim Anpfiff ins Leben Partnerverein Ludwigshafener SC. Sechs Veranstaltungen in und um das Jugendförderzentrum boten den Kindern und Jugendlichen jede Menge Spaß und unterhaltsame Tage während der schulfreien Zeit.

Basketballcamp: Am ersten und zweiten Tag des Osterferienprogramms organisierte der Anpfiff-Bufdi Lukas Kleinbach ein Basketballcamp für die U12 und U13. Dabei lernten die Kids zunächst viel über Pässe, Ballhandling und Dribbling im Basketball. Als Nächstes durften sie ihre Wurftechnik üben und verfeinern. Nach einer kleinen Stärkung im Jugendförderzentrum ging es dann wieder in die Halle, wo man sich bei vielen verschiedenen Spielformen austoben konnte. Unterstützung gab´s von Lernbegleiter Johannes Kügler, der selbst Basketball in Frankenthal spielt und durch seine fachliche Kompetenz glänzte.

Beim Basketballcamp – Foto: Anpfiff ins Leben

Dino-Alarm in Mannheim:

Der folgende Programmpunkt führte die Kinder ins Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museum, wo sie eine spannende Führung durch die Dinosaurierausstellung erwartete. Die Jungs waren begeistert von den Fossilien und den lebensechten Nachbildungen. Anschließend ging es zur Stärkung zum Döneressen. Damit war der Tag aber noch nicht beendet, es ging weiter ins Planetarium. Hier bekamen die Schüler einen interessanten Film über die Planeten, das Universum sowie die Geschichte der Dinosaurier zu sehen.

Gruppenfoto vor dem Mannheimer Planetarium – Foto: Anpfiff ins Leben

Soccergolf in Dirmstein: Fußballgolf stand beim dritten Ferienevent in Dirmstein an. Zu Beginn hatten die Jungs beim Fußball die Möglichkeit, ihre Zielgenauigkeit und ihr Passspiel unter Beweis zu stellen und weiter zu verbessern. Mit viel Ehrgeiz und Spaß meisterten sie die verschiedenen Bahnen. Nach der sportlichen Einheit folgte eine wohlverdiente Pause mit gemeinsamen Mittagessen in der Gaststätte, bei der sich alle stärken und erholen durften. Im Anschluss wurde gekickt. Beim Beachsoccer gaben die Jungs noch einmal alles und ließen den Tag mit viel Energie und guter Stimmung ausklingen.

Beim Fußballgolf – Foto: Anpfiff ins Leben

Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen: Was für ein Abschluss der ersten Osterferienwoche! Das Highlight des Tages: Eine Führung durch das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen – spannend, beeindruckend und ein echter Blick hinter die Kulissen der Energiegewinnung.

Vor dem Müllkraft-Heizwerk – Foto: Anpfiff ins Leben

Kick and Read: Die drei ??? – Fußball-Diebe lieferten die Grundlage. Dieses Buch lasen die Dritt- bis Sechstklässler, die sich für die beiden Tage voller Lesen und Kicken angemeldet haben. Das Ganze unter der Leitung von Bufdi Anton Funk, der sich für sein Projekt große Mühe gegeben hat. Los ging´s mit einer Leserunde im Ludwigshafener Anpfiff-Jugendförderzentrum, gefolgt von verschiedenen Fang-, Ball, und Passspielen auf dem Fußballplatz. Zum Mittagessen durfte jeder den selbstbelegten Döner genießen, ehe nachmittags wieder gelesen und gekickt wurde. Der zweite Tag startete mit einem spaßigen Fußballparcours. Nach dem Mittagessen machte sich die Gruppe auf zu einem gemeinsamen Spaziergang durch den Maudacher Bruch.

Kick and Read – Foto: Anpfiff ins Leben