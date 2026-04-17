Volles Programm über die Osterferien

Beide Wochen der Osterferien standen ganz im Zeichen des Ferienprogramms beim Anpfiff ins Leben Partnerverein Ludwigshafener SC. Sechs Veranstaltungen in und um das Jugendförderzentrum boten den Kindern und Jugendlichen jede Menge Spaß und unterhaltsame Tage während der schulfreien Zeit.
Basketballcamp:
Am ersten und zweiten Tag des Osterferienprogramms organisierte der Anpfiff-Bufdi Lukas Kleinbach ein Basketballcamp für die U12 und U13. Dabei lernten die Kids zunächst viel über Pässe, Ballhandling und Dribbling im Basketball. Als Nächstes durften sie ihre Wurftechnik üben und verfeinern. Nach einer kleinen Stärkung im Jugendförderzentrum ging es dann wieder in die Halle, wo man sich bei vielen verschiedenen Spielformen austoben konnte. Unterstützung gab´s von Lernbegleiter Johannes Kügler, der selbst Basketball in Frankenthal spielt und durch seine fachliche Kompetenz glänzte.
Dino-Alarm in Mannheim:
Der folgende Programmpunkt führte die Kinder ins Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museum, wo sie eine spannende Führung durch die Dinosaurierausstellung erwartete. Die Jungs waren begeistert von den Fossilien und den lebensechten Nachbildungen. Anschließend ging es zur Stärkung zum Döneressen.
Damit war der Tag aber noch nicht beendet, es ging weiter ins Planetarium. Hier bekamen die Schüler einen interessanten Film über die Planeten, das Universum sowie die Geschichte der Dinosaurier zu sehen.
Soccergolf in Dirmstein:
Fußballgolf stand beim dritten Ferienevent in Dirmstein an. Zu Beginn hatten die Jungs beim Fußball die Möglichkeit, ihre Zielgenauigkeit und ihr Passspiel unter Beweis zu stellen und weiter zu verbessern. Mit viel Ehrgeiz und Spaß meisterten sie die verschiedenen Bahnen.
Nach der sportlichen Einheit folgte eine wohlverdiente Pause mit gemeinsamen Mittagessen in der Gaststätte, bei der sich alle stärken und erholen durften. Im Anschluss wurde gekickt. Beim Beachsoccer gaben die Jungs noch einmal alles und ließen den Tag mit viel Energie und guter Stimmung ausklingen.
Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen:
Was für ein Abschluss der ersten Osterferienwoche! Das Highlight des Tages: Eine Führung durch das Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen – spannend, beeindruckend und ein echter Blick hinter die Kulissen der Energiegewinnung.
Kick and Read:
Die drei ??? – Fußball-Diebe lieferten die Grundlage. Dieses Buch lasen die Dritt- bis Sechstklässler, die sich für die beiden Tage voller Lesen und Kicken angemeldet haben. Das Ganze unter der Leitung von Bufdi Anton Funk, der sich für sein Projekt große Mühe gegeben hat.
Los ging´s mit einer Leserunde im Ludwigshafener Anpfiff-Jugendförderzentrum, gefolgt von verschiedenen Fang-, Ball, und Passspielen auf dem Fußballplatz. Zum Mittagessen durfte jeder den selbstbelegten Döner genießen, ehe nachmittags wieder gelesen und gekickt wurde.
Der zweite Tag startete mit einem spaßigen Fußballparcours. Nach dem Mittagessen machte sich die Gruppe auf zu einem gemeinsamen Spaziergang durch den Maudacher Bruch.
Osterschatzsuche:
Das war etwas für richtige kleine Detektive. Schon in der Anmeldung fühlten sich jene angesprochen: Mit scharfem Blick, Köpfchen und sportlichem Einsatz kommst du dem Schatz näher!
Mit Spaß, Spannung und Action erlebten die Kids verschiedene Osterabenteuer, lösten knifflige Rätsel, entdeckte versteckte Spuren und fanden am Ende natürlich den großen Osterschatz!
„Mit diesem schönen Abschluss gingen die Osterferien zu Ende, wir hoffen, dass alle Kinder viel Spaß und eine schöne Zeit hatten“, sagte Petra Kraus. Die Koordinatorin Schule und Soziales in Ludwigshafen begleitete das Ferienprogramm.