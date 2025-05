VfB-Torhüter Andreas Dups will am Sonntag seinen Kasten gegen den SV Spielberg sauber halten. – Foto: Siegfried Lörz

Volles Programm in Eppingen Verbandsliga +++ Der VfB empfängt am Sonntag Spielberg +++ Am Samstag ist der Käfig Austragungsort des badischen Pokalfinals

Das Wochenende steht ganz im Zeichen des badischen Pokalfinals in Eppingen. Der Neu-Regionalligist SV Sandhausen und der Verbandsligist GU-Türk. Pforzheim bestreiten gleichzeitig das Endspiel um den Einzug in den DFB-Pokal und somit um einen nicht unwesentlichen sechsstelligen Euro-Betrag. Das Endspiel beginnt am Samstag um 14.30 Uhr.

"Der gesamte Verein ist im Einsatz, in Zahlen ausgedrückt gut und gerne 120 Helfer, vielleicht sogar ein paar mehr", sagt Oliver Späth. Der Sportliche Leiter des VfB rechnet mit rund 2 000 Zuschauern, vor knapp zwei Wochen waren jedenfalls schon 1 500 Eintrittskarten verkauft. Etwas mehr als 24 Stunden später, am Sonntag um 17 Uhr ist wieder Alltag in der HWH-Arena angesagt. Der heimische VfB Eppingen bestreitet gegen den SV Spielberg das letzte Heimspiel der Saison 2024/25. Wenn in etwas mehr als einer Woche alles erledigt ist, werden die Fachwerkstädter eine Position zwischen Rang sechs und acht belegen. Ein ordentliches Ergebnis, nicht mehr und nicht weniger. Für mehr fehlte Konstanz.

Sinnbildlich dafür steht die 0:2-Niederlage vor Wochenfrist beim FV Fortuna Heddesheim. "Unser Trainer war richtig verärgert", berichtet Späth von einem unzufriedenen David Pfeiffer. Aufgrund der Pleite haben es die Eppinger verpasst frühzeitig Tabellenrang sechs abzusichern. Für selbigen benötigen sie nun höchstwahrscheinlich zwei Siege gegen Spielberg und die Woche darauf beim SV Waldhof Mannheim II. "Absolut, ich gehe schwer davon aus, dass zwei Siege dafür nötig sein werden", konstatiert der Sportliche Leiter, der sich gar nicht erst auf irgendwelche Rechenspielchen einlässt. Mit Spielberg kommt eine der großen Enttäuschungen der laufenden Runde. Der Vorjahresdritte musste dieses Jahr einen großen Umbruch gestalten und zitterte lange um den Klassenerhalt. Dass die erst 27 erreichten Punkte aus 28 Partien schon jetzt zum sicheren Klassenverbleib genügen, liegt hauptsächlich daran, dass die Kellerkinder allesamt eine schwache Saison gespielt haben.