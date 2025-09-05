 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Murke

Volles Programm im Wosz-Fanshop-Kreispokal und Kreisklassepokal

Saalekreispokal +++ In beiden Wettbewerben geht es um den Einzug in die nächste Runde

Im Wosz-Fanhsop-Saalekreispokal und im Wosz-Fanshop-Kreisklassepokal herrscht am Wochenende voller Betrieb. Hier findet ihr alle Ansetzungen aus beiden Wettbewerben in der großen Übersicht.

Wosz-Fanshop Saalekreispokal

Morgen, 13:00 Uhr
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
VfL Querfurt
VfL QuerfurtQuerfurt
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Gröbers
SV Eintracht GröbersGröbers
SG Spergau
SG SpergauSpergau
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Blau-Weiß Hohenthurm
VfB Blau-Weiß HohenthurmHohenthurm
TSG Grün-Weiß Löbejün
TSG Grün-Weiß LöbejünLöbejün
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Eisdorf
SG EisdorfEisdorf
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Merseburg-Meuschau
SV Merseburg-MeuschauMeuschau
SV Zöschen
SV ZöschenZöschen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
HSG Union Hohenweiden
HSG Union HohenweidenHohenweiden
SG Reußen
SG ReußenReußen
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Schochwitz
TSV SchochwitzSchochwitz
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Dölbau
SG DölbauDölbau
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eintracht Bad Dürrenberg
SV Eintracht Bad DürrenbergB.Dürrenberg
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra II
SV Beuna
SV BeunaBeuna
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV TuRa 90 Beesenstedt
SV TuRa 90 BeesenstedtBeesenstedt
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
0
3
§ Urteil

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Roßbach
VfL RoßbachRoßbach
VSG Oppin
VSG OppinOppin
15:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SC Obhausen
SC ObhausenObhausen
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt II
14:00live

Wosz-Fanshop Kreisklassepokal

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
SV Einigkeit Tollwitz
SV Einigkeit TollwitzTollwitz II
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau III
Abgesagt

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Spergau
SG SpergauSpergau II
SV Blau-Weiß Günthersdorf
SV Blau-Weiß GünthersdorfGünthersdorf
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Langeneichstädt
SV Grün-Weiß LangeneichstädtLangeneichs.
SSV Neutz
SSV NeutzNeutz
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Zöschen
SV ZöschenZöschen II
SG Wallwitz / Nauendorf
SG Wallwitz / NauendorfSG Wallwitz II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Einigkeit Tollwitz
SV Einigkeit TollwitzTollwitz
TSV 1910 Niemberg
TSV 1910 NiembergNiemberg
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Teutschenthal
SV Eintracht TeutschenthalE. Teut
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Dölbau
SG DölbauDölbau II
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Beuna
SV BeunaBeuna II
SG Blösien/VfB Merseburg II
SG Blösien/VfB Merseburg IISG Blösien/VfB Merseburg II
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Hohenweiden / Döllnitz
SG Hohenweiden / DöllnitzSG Hohenweiden II
TSV Germania Salzmünde
TSV Germania SalzmündeSalzmünde
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Gröst
SV GröstSV Gröst
LSG Klobikau-Milzau
LSG Klobikau-MilzauKlobikau
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Gutenberg/1. SV Sennewitz III
SV Gutenberg/1. SV Sennewitz IIISV Gutenberg/1. SV Sennewitz III
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Rothenburg/Wettin II
SG Rothenburg/Wettin IISG Rothenburg/Wettin II
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Sietzsch
SV SietzschSietzsch
SV Merseburg-Meuschau
SV Merseburg-MeuschauMeuschau II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin II
SV Dornstedt
SV DornstedtDornstedt
14:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99 II
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
15:00

