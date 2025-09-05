Volles Programm im Wosz-Fanshop-Kreispokal und Kreisklassepokal

Im Wosz-Fanhsop-Saalekreispokal und im Wosz-Fanshop-Kreisklassepokal herrscht am Wochenende voller Betrieb. Hier findet ihr alle Ansetzungen aus beiden Wettbewerben in der großen Übersicht.

Morgen, 15:00 Uhr SG Eisdorf Eisdorf SSV 90 Landsberg Landsberg 15:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr HSG Union Hohenweiden Hohenweiden SG Reußen Reußen 15:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Germania Kötzschau Kötzschau SV Höhnstedt Höhnstedt 14:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr TSV Schochwitz Schochwitz SSV 90 Landsberg Landsberg II 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SG Dölbau Dölbau FSV Bennstedt Bennstedt II 15:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SV Braunsbedra Braunsbedra II SV Beuna Beuna 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr FSV Raßnitz Raßnitz SG Döllnitz Döllnitz 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr VfL Roßbach Roßbach VSG Oppin Oppin 15:00 live PUSH

Wosz-Fanshop Kreisklassepokal

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SV Einigkeit Tollwitz Tollwitz TSV 1910 Niemberg Niemberg 14:00 live PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr SG Dölbau Dölbau II LSG Lieskau Lieskau II 14:00 PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr VSG Oppin Oppin II SV Dornstedt Dornstedt 14:00 PUSH

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Merseburg 99 Merseburg 99 II Wettiner SV Wettin 15:00 PUSH

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!