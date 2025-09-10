Volles Paket am Sonntag! Alle 16 Teams im Einsatz

Am kommenden Sonntag finden in der Landesliga Weser-Ems acht Duelle statt, wobei die Spitzenspiele in Mühlen und Schüttorf besonders brisant sind. Firrel lädt zum Kellerduell ein und für die beiden Nordhorner Teams geht es darum, endlich richtig in die Spur zu finden..

Papenburg steht aktuell auf Rang drei und kann davon profitieren, dass die anderen Top-Teams in direkten Duellen aufeinandertreffen. Dafür müssen die Blau-Weißen allerdings die Hürde VfR-Voxtrup überklimmen. Die Gäste spielten zuletzt gut gegen Schüttorf, verloren am Ende aber dennoch.

Der VfL Oldenburg hatte nun eine Woche Pause und sieht sich am Sonntag dem starken Aufsteiger BW Lohne II gegenüberstehen. Die Gäste belegen den sechsten Platz und schlugen zuletzt Vorwärts Nordhorn verdient. Oldenburg will den dritten Sieg und raus aus dem Keller.

Im März 2024 standen sich die beiden Teams zuletzt gegenüber. Damals gewann Vorwärts Nordhorn klar mit 5:0. Aktuell läuft es für Nordhorn noch nicht so rosig und man steht nur auf dem achten Rang. Ein Heimsieg gegen den Aufsteiger ist quasi Pflicht.

Platz zwei gegen Platz fünf und Schüttorf hat nur einen Punkt Vorsprung vor dem TV Dinklage. Ein echtes Spitzenspiel, bei dem sich Zuschauen lohnen wird. In den vergangenen vier Duellen jubelte am Ende immer die Auswärtsmannschaft. Vielleicht ein gutes Omen für Dinklage.

Zwar sind die letzten direkten Duelle schon einige Jahre her, doch Melle gewann dabei die letzten fünf in Serie. Diese Serie soll am Sonntag fortgeführt werden und die Chancen stehen gut, denn seit dem ersten Spieltag konnte der Aufsteiger Brake nicht mehr punkten.

Platz zehn gegen Platz 16 treffen in Firrel aufeinander. In der abgelaufenen Saison endeten beide direkten Duelle mit einem 1:1-Remis, doch das wäre für Vechta schon fast zu wenig. Die Gäste brauchen Punkte, um die rote Laterne abzugeben.

Direkt das nächste schwere Spiel für Nordhorn gegen eine Mannschaft, die die Top-fünf als Ziel anvisiert hat. Aktuell heißt es Rang sieben gegen Rang elf und beiden Teams fehlt es bislang an Konstanz. Ein Sieg am Sonntag würde da jeweils helfen.