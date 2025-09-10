 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligavorschau
Volles Paket am Sonntag! Alle 16 Teams im Einsatz

Spitzenspiele bei GW Mühlen und Schüttorf

Am kommenden Sonntag finden in der Landesliga Weser-Ems acht Duelle statt, wobei die Spitzenspiele in Mühlen und Schüttorf besonders brisant sind. Firrel lädt zum Kellerduell ein und für die beiden Nordhorner Teams geht es darum, endlich richtig in die Spur zu finden..

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
15:00

Der VfL Oldenburg hatte nun eine Woche Pause und sieht sich am Sonntag dem starken Aufsteiger BW Lohne II gegenüberstehen. Die Gäste belegen den sechsten Platz und schlugen zuletzt Vorwärts Nordhorn verdient. Oldenburg will den dritten Sieg und raus aus dem Keller.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
15:00

Papenburg steht aktuell auf Rang drei und kann davon profitieren, dass die anderen Top-Teams in direkten Duellen aufeinandertreffen. Dafür müssen die Blau-Weißen allerdings die Hürde VfR-Voxtrup überklimmen. Die Gäste spielten zuletzt gut gegen Schüttorf, verloren am Ende aber dennoch.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
15:00

Platz zwei gegen Platz fünf und Schüttorf hat nur einen Punkt Vorsprung vor dem TV Dinklage. Ein echtes Spitzenspiel, bei dem sich Zuschauen lohnen wird. In den vergangenen vier Duellen jubelte am Ende immer die Auswärtsmannschaft. Vielleicht ein gutes Omen für Dinklage.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
14:00

Im März 2024 standen sich die beiden Teams zuletzt gegenüber. Damals gewann Vorwärts Nordhorn klar mit 5:0. Aktuell läuft es für Nordhorn noch nicht so rosig und man steht nur auf dem achten Rang. Ein Heimsieg gegen den Aufsteiger ist quasi Pflicht.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
SV Brake
SV BrakeSV Brake
15:00

Zwar sind die letzten direkten Duelle schon einige Jahre her, doch Melle gewann dabei die letzten fünf in Serie. Diese Serie soll am Sonntag fortgeführt werden und die Chancen stehen gut, denn seit dem ersten Spieltag konnte der Aufsteiger Brake nicht mehr punkten.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
15:00

Platz zehn gegen Platz 16 treffen in Firrel aufeinander. In der abgelaufenen Saison endeten beide direkten Duelle mit einem 1:1-Remis, doch das wäre für Vechta schon fast zu wenig. Die Gäste brauchen Punkte, um die rote Laterne abzugeben.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
15:00

Direkt das nächste schwere Spiel für Nordhorn gegen eine Mannschaft, die die Top-fünf als Ziel anvisiert hat. Aktuell heißt es Rang sieben gegen Rang elf und beiden Teams fehlt es bislang an Konstanz. Ein Sieg am Sonntag würde da jeweils helfen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
15:00

Das zweite große Spitzenspiel ist zudem ein kleines Derby. GW Mühlen auf Rang eins, der auch unabhängig vom Ergebnis am Sonntag verteidigt bleibt, empfängt den SV Bevern, der zuletzt zwei Mal in Serie verlor. In der abgelaufenen Saison gewann Mühlen beide direkten Duelle. Geht diese Serie so weiter, dann haben die Grün-Weißen ein gutes Polster aufgebaut.

