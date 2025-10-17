Volles Haus,1860 mit neuem Coach – MSV vor tückischem Spiel in München

"In einer Woche kann man nicht alles über den Haufen werfen", sagt MSV-Trainer Dietmar Hirsch mit Hinblick auf einen womöglich grundveränderten Gegner. Beim zu Saisonbeginn hoch gehandelten TSV 1860 München ist bislang nämlich noch der Wurm drin. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem Kontrahenten aus der Stahlstadt – der sich übrigens mit dem Flugzeug statt Mannschaftsbus südwärts begibt – installierte 1860 mit Markus Kauczinski so auch einen neuen Cheftrainer.
Zwölf Punkte aus den ersten zehn Spielen sind schlichtweg auch für die Ansprüche der Münchener und der damit verbundenen Kaderqualität viel zu wenig.
"Wenn man sich aber den Kader anschaut, dann glaube ich, dass sie schon zurecht zum Favoritenkreis gezählt werden. Die Einzelspieler sind überragend, haben fast alle auch schon höher gespielt", betont Hirsch. Besonders die Offensivreihe um Kevin Volland, Sigurd Haugen und Florian Niederlechner sucht eigentlich ligaweit seinesgleichen, doch wesentlichen Profit konnten 1860 daraus bislang noch nicht schlagen.
Gerade in einer solchen Situation wird auch gerne der sogenannte Trainereffekt herangeführt, wo eine Mannschaft mit einem neuen Chefcoach urplötzlich befreit aufspielt, doch Hirsch bleibt gelassen: "Wir bereiten uns auf alles vor und können dann schnell und gut reagieren", sagt der MSV-Coach und ergänzt. "Wir konzentrieren uns schon auf den Gegner, aber in erster Linie auf unser Spiel."
Für das Aufeinandertreffen der Drittliga-Schwergewichte ist mit einem restlos ausverkauftem Stadion zu rechnen.
Der 53-Jährige kann als ungeschlagener Tabellenführer natürlich auf ein gewisses Selbstverständnis bauen, was sich sein Team über die vergangenen Monate, also auch schon in der Regionalliga, hart erarbeitet hat: "Wir haben auch Widerstände gehabt, das macht die Brust vielleicht noch breiter. Es kann auch Rückschläge in einem Spiel geben, aber wir sind auch charakterlich so stark, dass wir als Einheit zusammenhalten und auch damit zurechtkommen. Das ist auch viel wichtiger, als dass man immer nur erfolgreich ist."
Entsprechend sind auch keine sonderlich großen Experimente in der Startformation zu erwarten. Ohnehin können die Zebras personell beinahe aus dem Vollen schöpfen. Der Langzeitverletzte Jakob Bookjans wird wohl erst um die Jahreswende erwartet, Dennis Borkowski wird ebenfalls ausfallen. Davon ab kann der Aufsteiger mit der zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt erwarteten Favoritenrolle nach Süddeutschland reisen.