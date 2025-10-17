Der MSV hat den Pokal abgehakt und schaut auf das Alltagsgeschäft. – Foto: Robin Bogaletzki

Volles Haus,1860 mit neuem Coach – MSV vor tückischem Spiel in München 3. Liga: Nach dem erfolgreich bestrittenen Landespokal-Duell gegen den KFC Uerdingen blickt der MSV Duisburg auf die nächste Probe im Alltagsgeschäft. Beim kommenden Gegner steht ein neuer Trainer in Amt und Würden.

"In einer Woche kann man nicht alles über den Haufen werfen", sagt MSV-Trainer Dietmar Hirsch mit Hinblick auf einen womöglich grundveränderten Gegner. Beim zu Saisonbeginn hoch gehandelten TSV 1860 München ist bislang nämlich noch der Wurm drin. Vor dem Aufeinandertreffen mit dem Kontrahenten aus der Stahlstadt – der sich übrigens mit dem Flugzeug statt Mannschaftsbus südwärts begibt – installierte 1860 mit Markus Kauczinski so auch einen neuen Cheftrainer.

Zwölf Punkte aus den ersten zehn Spielen sind schlichtweg auch für die Ansprüche der Münchener und der damit verbundenen Kaderqualität viel zu wenig. Mi., 15.10.2025, 19:30 Uhr KFC Uerdingen KFC Uerdingen MSV Duisburg MSV Duisburg 1 3

"Wenn man sich aber den Kader anschaut, dann glaube ich, dass sie schon zurecht zum Favoritenkreis gezählt werden. Die Einzelspieler sind überragend, haben fast alle auch schon höher gespielt", betont Hirsch. Besonders die Offensivreihe um Kevin Volland, Sigurd Haugen und Florian Niederlechner sucht eigentlich ligaweit seinesgleichen, doch wesentlichen Profit konnten 1860 daraus bislang noch nicht schlagen. Gerade in einer solchen Situation wird auch gerne der sogenannte Trainereffekt herangeführt, wo eine Mannschaft mit einem neuen Chefcoach urplötzlich befreit aufspielt, doch Hirsch bleibt gelassen: "Wir bereiten uns auf alles vor und können dann schnell und gut reagieren", sagt der MSV-Coach und ergänzt. "Wir konzentrieren uns schon auf den Gegner, aber in erster Linie auf unser Spiel."

Dietmar Hirsch hat derzeit wenig Grund zu klagen. – Foto: Ralph Görtz