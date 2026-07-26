Volles Haus: Vorwärts wichtigen Erkenntnissen gegen den VfL

Der VfL Osnabrück bestimmte die Begegnung von Beginn an und setzte die Nordhorner Defensive mit schnellen Kombinationen und präzisen Steckpässen immer wieder unter Druck. Bereits innerhalb der ersten 23 Minuten zogen die Gäste durch Treffer von David Kopacz, Bernd Riesselmann, Leon Opitz und Konrad Faber auf 4:0 davon.
Noch vor der Pause erhöhte Riesselmann mit seinem zweiten Treffer auf 5:0. Die beste Gelegenheit des SV Vorwärts hatte Leon Harms-Ensink, dessen Abschluss kurz vor dem Halbzeitpfiff an der Latte landete.
Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Gastgeber kompakter und erschwerten dem Zweitligisten das Offensivspiel. Dennoch gelangen Leon Opitz zwei weitere Treffer zum 7:0-Endstand.
Wichtige Erkenntnisse vor dem Pflichtspielstart
Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel, bot die Begegnung dem Trainerteam wertvolle Rückschlüsse. Gegen einen spielstarken Profiklub wurde sichtbar, an welchen Stellschrauben in den kommenden Tagen noch gearbeitet werden muss.
Positiv fiel unter anderem das Comeback von Torhüter Fabian Pley auf, der in der zweiten Halbzeit mehrfach aufmerksam agierte und mit mutigem Herauslaufen weitere gefährliche Situationen entschärfte.
Starke Kulisse und große Unterstützung
Unabhängig vom sportlichen Ausgang zog der Verein ein positives Fazit des Abends. 1.475 Zuschauer sorgten am Immenweg für eine stimmungsvolle Atmosphäre und unterstrichen einmal mehr die große Unterstützung für den Oberliga-Aufsteiger.
Der SV Vorwärts Nordhorn bedankte sich ausdrücklich bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. Der Verein hob den starken Zusammenhalt innerhalb aller Abteilungen hervor und wünschte dem VfL Osnabrück viel Erfolg für die anstehende Zweitliga-Saison.
Nach dem hochkarätigen Test richtet sich der Blick nun auf den Ernstfall. Für die Mannschaft stehen zunächst Regeneration und die Auswertung der Partie auf dem Programm, bevor ab Montag die vollständige Konzentration dem ersten Pflichtspiel gilt. Im Pokal wartet auswärts der TSV Havelse II in Eilvese – dort möchte der Oberliga-Aufsteiger mit einem erfolgreichen Start in die neue Saison die richtigen Akzente setzen.