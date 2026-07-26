Volles Haus: Vorwärts wichtigen Erkenntnissen gegen den VfL

Der VfL Osnabrück bestimmte die Begegnung von Beginn an und setzte die Nordhorner Defensive mit schnellen Kombinationen und präzisen Steckpässen immer wieder unter Druck. Bereits innerhalb der ersten 23 Minuten zogen die Gäste durch Treffer von David Kopacz, Bernd Riesselmann, Leon Opitz und Konrad Faber auf 4:0 davon. Noch vor der Pause erhöhte Riesselmann mit seinem zweiten Treffer auf 5:0. Die beste Gelegenheit des SV Vorwärts hatte Leon Harms-Ensink, dessen Abschluss kurz vor dem Halbzeitpfiff an der Latte landete.

Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Gastgeber kompakter und erschwerten dem Zweitligisten das Offensivspiel. Dennoch gelangen Leon Opitz zwei weitere Treffer zum 7:0-Endstand. Wichtige Erkenntnisse vor dem Pflichtspielstart Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel, bot die Begegnung dem Trainerteam wertvolle Rückschlüsse. Gegen einen spielstarken Profiklub wurde sichtbar, an welchen Stellschrauben in den kommenden Tagen noch gearbeitet werden muss.