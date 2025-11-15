Volles Derby-Programm – Schwalmstadt jagt die Revanche

Die Gruppenliga Kassel 1 steuert auf ihren finalen Spieltag vor der Winterpause zu – mit einem Derby, das über die Herbst-Vizemeisterschaft entscheiden kann. Während FSG Gudensberg, SC Edermünde und 1. FC Schwalmstadt ganz oben um die besten Ausgangspositionen ringen, steckt die untere Tabellenhälfte mitten im Kampf um das Überwintern über dem Strich. Acht Partien, viele Richtungen – und reichlich Brisanz.
Topspiel im Weinbergstadion
Der Tabellenzweite Gudensberg empfängt den punktstarken Drittplatzierten aus Edermünde und könnte mit einem Sieg auf dem Relegationsrang überwintern. Beide Teams präsentieren sich offensivstark, wobei Gudensberg zu Hause bis auf die Niederlage gegen Spitzenreiter Schwalmstadt ausschließlich gewann. Edermünde reist erholt und mit voller Besatzung an und will den Rückstand bei einem Spiel weniger verkürzen.
Heimserie ausbauen
Neukirchen ist das einzige Team der Liga ohne Heimverlustpunkt und will gegen den Tabellenelften die perfekte Bilanz ausbauen. Die Pfeiffer-Elf zeigt sich formstark und will bis zur Winterpause keine Punkte mehr liegen lassen. Mengsberg steckt nach starkem Saisonstart im Tabellenkeller, reist aber mit nahezu komplettem Kader an.
Gelingt die Revanche?
Schwalmstadt kassierte ausgerechnet gegen den Tabellenvierten seine bislang einzige Saisonniederlage – nun strebt der Spitzenreiter nach Revanche und will zugleich seine Führung an der Tabellenspitze festigen. Trotz des 1:1 gegen Wolfhagen II bleibt der FC zu Hause eine Macht und bekommt wichtige Akteure zurück. Altenlotheim tritt mit Außenseiterstatus an, will den Favoriten aber erneut ärgern.
Derby unter Druck
Für den Tabellenzehnten Melsungen ist die Partie richtungsweisend, denn ein Sieg würde den Abstand zur gefährlichen Zone vergrößern. Felsberg/Lohre/Niedervorschütz muss als Vorletzter dringend punkten, reist jedoch mit Personalsorgen an. Historisch spricht wenig für die Gäste, die in Melsungen noch nie gewonnen haben.
Duell formstarker Teams
Wolfhagen II hat elf Punkte aus den letzten fünf Partien geholt und geht als Favorit gegen den Tabellen-13. ins Spiel. Die Gastgeber sein jedoch gewarnt vor Homberg, das sich offensiv zuletzt deutlich verbessert zeigte und auswärts schwer zu bespielen ist. Mit fast identischem Personal wie beim Remis in Schwalmstadt will der FSV die 27-Punkte-Marke erreichen.
Derby mit langem Gedächtnis
Schauenburg will den bitteren Last-Minute-Verlust aus dem Hinspiel wettmachen und seine starke Heimbilanz verteidigen. Sand steht als Siebter vier Punkte vor der SG und blieb auswärts bereits fünfmal ungeschlagen. Beide Teams kämpfen mit Ausfällen, doch die Derby-typische Intensität dürfte dies ausgleichen.
Klare Vorzeichen
Mengeringhausen wartet als Tabellenletzter weiterhin auf den ersten Saisonsieg und geht als krasser Außenseiter ins Waldecker Derby. Korbach reist als Sechster mit der Chance an, sich im oberen Tabellenmittelfeld zu festigen. Für den TuSpo wäre bereits ein Punktgewinn ein Überraschungsergebnis.
Sechs-Punkte-Spiel
Schrecksbach kämpft nach der deutlichen Niederlage in Homberg darum, die Abstiegsplätze endlich zu verlassen und könnte mit einem Heimsieg an Brunslar/Wolfershausen vorbeiziehen. Die Gäste haben nur einen Punkt aus den letzten vier Spielen geholt und drohen bei einer Niederlage wieder in die gefährliche Zone abzurutschen. Beide Teams gehen angespannt ins Duell, das mit hoher Intensität erwartet wird.