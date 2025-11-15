Volles Derby-Programm – Schwalmstadt jagt die Revanche

Die Gruppenliga Kassel 1 steuert auf ihren finalen Spieltag vor der Winterpause zu – mit einem Derby, das über die Herbst-Vizemeisterschaft entscheiden kann. Während FSG Gudensberg, SC Edermünde und 1. FC Schwalmstadt ganz oben um die besten Ausgangspositionen ringen, steckt die untere Tabellenhälfte mitten im Kampf um das Überwintern über dem Strich. Acht Partien, viele Richtungen – und reichlich Brisanz.

Topspiel im Weinbergstadion

Heute, 14:30 Uhr FSG Gudensberg Gudensberg SC Edermünde SC Edermünde

Der Tabellenzweite Gudensberg empfängt den punktstarken Drittplatzierten aus Edermünde und könnte mit einem Sieg auf dem Relegationsrang überwintern. Beide Teams präsentieren sich offensivstark, wobei Gudensberg zu Hause bis auf die Niederlage gegen Spitzenreiter Schwalmstadt ausschließlich gewann. Edermünde reist erholt und mit voller Besatzung an und will den Rückstand bei einem Spiel weniger verkürzen. Heimserie ausbauen

Neukirchen ist das einzige Team der Liga ohne Heimverlustpunkt und will gegen den Tabellenelften die perfekte Bilanz ausbauen. Die Pfeiffer-Elf zeigt sich formstark und will bis zur Winterpause keine Punkte mehr liegen lassen. Mengsberg steckt nach starkem Saisonstart im Tabellenkeller, reist aber mit nahezu komplettem Kader an.

Gelingt die Revanche?