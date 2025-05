Voller Zuversicht Richtung 2025/26

Dann bleibt Teschner dem TSV als Co-Trainer zusammen mit Lukas Heiß erhalten. Der neue Coach bringt anderthalb Jahrzehnte Erfahrung in den höheren badischen Amateurklassen mit. Aktuell steht Bechtel noch in Diensten des Verbandsligisten FC Bammental, für den er seit 2016 seine Kickschuhe schnürt. Davor kickte er unter anderem für den FC-Astoria Walldorf in der Oberliga und den FC Zuzenhausen in der Verbandsliga.

Bevor der 36-Jährige das Ruder übernimmt, gilt es jedoch erst einmal die aktuelle Spielzeit ordentlich zu Ende zu bringen. Seit zehn Tagen steht nämlich der Abstieg fest beim Vorletzten. "Die Stimmung war trotzdem nicht schlecht", versichert Teschner, der auf die Schwierigkeit diese Saison verweist, nachdem im vergangenen Sommer eine ganze Reihe von Leistungsträgern den Verein verlassen haben. Er sagt: "Deshalb war uns von vorneherein bewusst, dass es sehr schwierig werden würde."