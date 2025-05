Voller Vorfreude ins Derby Landesliga Südwest

Das immer junge Lokalderby: Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf spielt am Sonntag zuhause gegen den Nachbarn FSV Pfaffenhofen.

Das Saisonziel Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Südwest ist dem TSV Jetzendorf nur noch theoretisch zu nehmen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kellner kann sich daher am Sonntag (17 Uhr) voller Freude in das Derby gegen den FSV Pfaffenhofen stürzen. „Die Tabelle wird zweitrangig sein. Vielmehr geht es um Rivalität und die Vorherrschaft im Landkreis”, sagt Kellner.

Die Jetzendorfer setzten sich im ersten Saisonduell Anfang Oktober mit 3:0 durch. Auch in der Tabelle hatte der TSV zu dieser Saisonphase die Nase vorne. Doch inzwischen ist Pfaffenhofen vorbeigezogen. „Sie besitzen auf dem Papier einen Top-3-Kader in dieser Liga. Ihre brutale Qualität haben sie zu Saisonbeginn phasenweise nicht auf den Platz gebracht, mittlerweile haben sie sich aber gefunden”, sagt TSV-Trainer Kellner über den Gegner.

Die Zahlen untermauern dies: Nur Spitzenreiter Gundelfingen holte nach der Winterpause mehr Punkte (25) als Pfaffenhofen (19). In der Tabelle liegt der FSV mittlerweile auf Rang fünf. Platz drei ist noch möglich und Ansporn für die Mannschaft von Gerhard Lösch. Der 37-jährige Trainer hat den Club 2021 übernommen und von der Bezirksliga bis in die Spitzengruppe der Landesliga geführt. Im Sommer trennen sich die Wege.

Auch in Jetzendorf steht nach dieser Saison ein Trainerwechsel an. Kellner, der über zwei Jahre hervorragende Arbeit geleistet hat, wird sich eine Auszeit nehmen. Dem 33 Jahre alten Coach wäre es zu wünschen, dass der Mannschaft in den letzten drei Saisonspielen noch der ein oder andere Sieg gelingt.

Denn ausgerechnet in den letzten Wochen seiner Amtszeit haben die TSV-Spieler das Siegen verlernt. Zuletzt musste sich der Tabellenneunte in Kempten mit 1:2 geschlagen geben. Kellner glaubt dennoch an seine Mannschaft: „Wir haben in dieser Saison gegen die Topteams gezeigt, dass wir mit㈠halten können.”

Am Sonntag fehlen unter anderem Ben Geuenich, der das letzte Spiel seiner Rotsperre absitzt, sowie der verletzte Wlad Beiz. Dafür kehren Torhüter Jeremy Manhardt sowie die Stürmer Stefan Nefzger und Leon Nuhanovic ins Aufgebot zurück. Das Offensivduo erzielte beim 3:0-Hinspielerfolg alle drei Jetzendorfer Treffer.