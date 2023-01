Voller Tatendrang Patrick Ortlieb, der Trainer des FSV Eintracht Hildburghausen, legte mit seiner Mannschaft eine ordentliche Saisonhälfte hin. Im ausführlichen Interview spricht er über sein erstes halbes Jahr in Hildburghausen.

Der FSV-Eintracht Hildburghausen liegt zur Winterpause der laufenden Saison 2022/23 auf dem 3. Tabellenplatz in der Landesklasse Staffel 3. Der Abstand nach ganz vorne beträgt lediglich drei Punkte. Seit Beginn dieser Spielserie wird die Mannschaft von Patrick Ortlieb trainiert. Wir sprachen im Interview mit dem neuen Coach in einer Zwischenbilanz über sportliche Leistungen, die neue Philosophie, Offensivpower, Torspektakel und sportliche Ziele.

Hallo Patrick, ein dritter Platz zur Winterpause lässt vermuten, dass du als Trainer in Hildburghausen bei deiner neuen Mannschaft angekommen sind?

Patrick Ortlieb: "Die sportliche Bilanz nach der Hinrunde ist gut. Die Mannschaft hat eine kontinuierliche Entwicklung vollzogen, die noch nicht abgeschlossen ist. Und auch ich und mein Trainerteam stecken voller Tatendrang und möchten auch in der Rückrunde ans oberste Limit gehen. Darüber hinaus fühle ich mich auch unabhängig der derzeitigen Tabellensituation in Hildburghausen sehr wohl. Es gibt viele Menschen im und um den Verein, die viele Minuten ihrer Zeit investieren und den FSV mit Leben füllen. Das spürt man als Teil des Clubs und dies treibt zusätzlich an."

Die neue Spielphilosophie sieht eine offensiv ausgerichtete Mannschaft mit einem aggressiven, hohen Pressing vor. Dies klappt schon ausgesprochen gut. Warum haben sich deine Spieler so schnell daran gewöhnt?

"Unsere Spielphilosophie spiegelt sich in jedem einzelnen Training wider. Wir trainieren und arbeiten nach einer bestimmten Ausrichtung und Periodisierung, die darauf abzielt, die Spieler fußballerisch und physisch maximal zu fordern und zu entwickeln aber nicht zu überfordern. Verschiedenste wettkampfspezifische Spielformen in jedem Training und die dazugehörige ausgewogene Belastungssteuerung sind ein Schlüssel und für mich als Trainer essentiell, damit unser Team am Spieltag dort ist, wo wir es haben wollen – bei 100-prozentiger Einsatz- und Leistungsbereitschaft. Die Mannschaft zieht da voll mit und kann sich dann am Spieltag dementsprechend belohnen."

Was noch aufgefallen ist. Du hast während der Hinrunde von 4-er aus 3-er-Abwehrkette umgestellt. Warum?

"Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass eine Mannschaft fähig sein sollte in unterschiedlichsten Anordnungen zu spielen und zum Erfolg zu kommen. Gerade bauen wir im Ballbesitz unser Spiel aus der 3-er Kette auf, arbeiten aber gegen den Ball auch mit einer 4-er Kette. Wir vereinen also beides. Gerade passt diese Spielausrichtung gut zu unserem Team. Dies kann sich aber dennoch jederzeit wieder verändern."

Bei den zahlreichen Routiniers in der Mannschaft ist es wie bei einem guten Wein! Je älter desto besser?

"Ist man erst 18 heißt es „er ist noch jung und hat Zeit“. Ist man dann älter heißt es vielleicht „er ist eben auch nicht mehr so jung“. Es ist weniger eine Frage des Alters wie leistungsfähig man sein kann, sondern vielmehr auch eine Frage des physischen und psychischen Zustandes als Sportler. Unsere „älteren“ Spieler sind in einem ausgesprochen guten Zustand was das Körperliche und das Mentale angeht und dementsprechend bringen sie gute Leistungen."

Ein Stefan Fischer war nicht nur der Matchwinner gegen Suhl und Gotha. Der Defensivmann hat schon vier Saisontore erzielt und somit in einer Halbserie so viele Treffer wie in den letzten vier Jahren nicht...

"Vielleicht auch ein Ergebnis unserer Trainings- und Spielweise. Er füllt derzeit eine zentrale Mittelfeldrolle aus, mit der Aufgabe druckvoll nach vorne zu agieren. Das bringt ihn automatisch in torgefährliche Räume und die konnte er gut nutzen. Vier Saisontore müssen hier nicht das Ende der Torausbeute bedeuten."

Mit 42 Torerfolgen – fast drei Treffer je Spiel – verfügt ihr über den besten Angriff der Landesklasse Staffel 3. Was ist das Erfolgsrezept?