Schwieriger Saisonstart für St. Tönis.
Schwieriger Saisonstart für St. Tönis. – Foto: Jens Terhardt

Voller Spieltag der Niederrheinliga am Mittwochabend

U19-Niederrheinliga: Alle 14 Teams sind am Mittwochabend (8. Oktober) gefordert. Danach geht es in eine allseits längere Pause.

Die SG Unterrath könnte als derzeitiger Tabellenführer sich etwas Luft auf einen der Verfolger verschaffen. Gegen den Fünftplatzierten, die SG Essen-Schönebeck, kann gleichzeitig auch die noch andauernde Ungeschlagen-Serie beibehalten werden. Im Windschatten des Spitzenreiters wird der ETB Schwarz-Weiß Essen auf fremdem Geläuf den sehr guten Saisonstart bestätigen wollen, es geht zum SC St. Tönis, der bislang noch so seine Schwierigkeiten hatte. Noch schlechter läuft es derzeit für den VfL Rhede und den FSV Duisburg, die jeweils auf den ersten Dreier warten. Rhede muss mit dem Wuppertaler SV zu einem der Meisterschaftskandidaten, die Duisburger dürften sich gegen den KFC Uerdingen vielleicht erstmals etwas Zählbares erhoffen. Für alle Teams gilt: Nach dem ungewöhnlichen Spieltag unter der Woche darf man sich erstmal zwei Wochen sammeln, bis es wieder um Punkte geht.

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
19:30

Heute, 19:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
19:30live

Heute, 19:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
19:00

Heute, 19:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
20:00

Heute, 20:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
20:00

Heute, 19:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
19:30

So geht es weiter

8. Spieltag
26.10.25 VfB 03 Hilden - SG Essen-Schönebeck
26.10.25 Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen 05
26.10.25 FSV Duisburg - SC St. Tönis 1911/20
26.10.25 ETB Schwarz-Weiß Essen - 1. FC Bocholt
26.10.25 SG Unterrath - Wuppertaler SV
26.10.25 VfL Rhede - TSV Meerbusch
26.10.25 Ratingen 04/19 - VfB Homberg

