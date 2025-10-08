Voller Spieltag der Niederrheinliga am Mittwochabend

Die SG Unterrath könnte als derzeitiger Tabellenführer sich etwas Luft auf einen der Verfolger verschaffen. Gegen den Fünftplatzierten, die SG Essen-Schönebeck, kann gleichzeitig auch die noch andauernde Ungeschlagen-Serie beibehalten werden. Im Windschatten des Spitzenreiters wird der ETB Schwarz-Weiß Essen auf fremdem Geläuf den sehr guten Saisonstart bestätigen wollen, es geht zum SC St. Tönis, der bislang noch so seine Schwierigkeiten hatte. Noch schlechter läuft es derzeit für den VfL Rhede und den FSV Duisburg, die jeweils auf den ersten Dreier warten. Rhede muss mit dem Wuppertaler SV zu einem der Meisterschaftskandidaten, die Duisburger dürften sich gegen den KFC Uerdingen vielleicht erstmals etwas Zählbares erhoffen. Für alle Teams gilt: Nach dem ungewöhnlichen Spieltag unter der Woche darf man sich erstmal zwei Wochen sammeln, bis es wieder um Punkte geht.