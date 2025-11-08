Die Siegelsbacher (rot-schwarz) sind dabei im Aufstiegsrennen. – Foto: Roman Gebhardt

Voller Respekt und hochkonzentriert ins Spitzenspiel Kreisklasse B Sinsheim +++ Der SC Siegelsbach kann gegen Reichartshausen den Titelkampf wieder spannend machen Verlinkte Inhalte Kreisklasse B Siegelsbach Björn Schweter

Vor Rundenbeginn wurden immer wieder zwei Klubs als Favoriten genannt – der SC Siegelbach und der TSV Reichartshausen. Nach zwölf Spieltagen haben sich die Reichartshausener an der Spitze ein wenig abgesetzt, Siegelsbach befindet sich aber nach wie vor in Lauerstellung und hat sich einiges vorgenommen für das direkte Duell am Sonntag auf heimischem Gelände.

"Wir haben uns alle gemeinsam vorgenommen eine sehr konzentrierte Vorbereitungswoche zu absolvieren, weil dieses Spiel enorm wichtig für uns ist", sagt Björn Schweter. Der Siegelsbacher Coach, der dieses Amt zusammen mit Kai Feßenbecker rund Daniel Özmen ausfüllt, spricht mit großem Respekt über Reichartshausen: "Kai und ich haben sie uns bei Rohrbach/S. II angeguckt und eine klasse Mannschaft mit super Kickern gesehen. Dabei sticht ihr Spielertrainer David Bechtel heraus, er war gefühlt überall auf dem Platz und hat genau gewusst, was in welcher Situation zu tun ist." Trotz der Klasse des Gegners haben sich die Siegelsbacher Coaches einen Plan zurechtgelegt, mit dem es am Sonntag für die drei Punkte reichen soll. Im Sinne der Spannung an der Tabellenspitze werden unabhängige Beobachter eher dem SC die Daumen drücken. Sollte der TSV nämlich den Dreier mit nach Hause nehmen, wäre das im Titelkampf fraglos eine Vorentscheidung und der direkte Wiederaufstieg wohl nur noch eine Formsache.

Der Rückstand zum Spitzenreiter liegt laut Schweter im Pokalachtelfinale Anfang Oktober in Reihen (1:4-Niederlage) begründet. Er sagt: "Wir haben damals eine Halbzeit lang super mitgehalten und auch 1:0 geführt, doch insgesamt hat uns diese Partie sehr viele Körner gekostet, was daraufhin zu Punktverlusten in der Liga geführt hat." Drei Tage darauf unterlagen die Siegelsbacher der SpG Eichelberg/Landshausen und wiederrum nur vier Tage später, während der zweiten Englischen Woche in Serie, beim FV Elsenz mit 0:1. "Diese beiden Wochen haben uns leider ein wenig zurückgeworfen", erläutert der 37-Jährige. Der darauffolgende 4:3-Erfolg in Bargen war enorm wichtig und es gab zwei weitere Dreier, ehe am vergangenen Wochenende das spielfreie Wochenende anstand. "Die Jungs unserer Ersten haben komplett frei bekommen, da einige gesundheitlich angeschlagen waren und wir das nutzen wollten, um wieder zu Kräften zu kommen", konstatiert Schweter.