„Voller Freude“ in den Saisonstart

– Foto: Marcel Eichholz

Im FuPa-Teamcheck spricht Tom Fraus, Spielertrainer des VFC Anklam in der Landesliga Ost über den Stand der Vorbereitung, die Kaderplanung, die Stärken seiner Mannschaft, die Saisonziele und die Erwartungen an den Auftakt.

Für den VFC Anklam verlief die bisherige Vorbereitung ungewöhnlich: Drei Wochen lang arbeitete die Mannschaft ohne Testspiel. Erst jetzt steht die erste Standortbestimmung an – und die hat es direkt in sich. Gegner ist eine starke Mannschaft aus der Verbandsliga.

Mit der Trainingsbeteiligung und der Einstellung seiner Mannschaft zeigt sich der Trainer sehr zufrieden.

„Wir haben erst morgen unser erstes Testspiel und das gleich gegen eine starke Mannschaft aus der Verbandsliga. Bisher waren es also drei Wochen Vorbereitung ohne Spiel. Wir haben viel im konditionellen Bereich gearbeitet, um eine gute Basis schaffen zu können. Da sind wir aber auch individuell auf den Stand der Jungs eingegangen, gerade was Stabilitäts- und Koordinationsübungen für optimale Bewegungsausführungen betrifft. Das hat unter anderem folgenden Hintergrund: Verletzungsprophylaxe", sagt Fraus gegenüber FuPa.

„Die Jungs ziehen super mit, sind zahlreich vertreten und beißen sich durch die harten Einheiten. Für den Spaßfaktor zwischendurch haben wir immer unterschiedliche Minispiele gemacht oder sind auch am Strand zum Beachsoccer spielen gewesen."

„Grundlegend liegt der Fokus der Vorbereitung aber ganz klar auf der Verbesserung der Defensivleistung. Und da werden wir morgen auch gleich ordentlich geprüft. Das ist bewusst so geplant worden. Verbesserungswürdige Sachen sehen wir erst nach den Spielen“, fügt er hinzu.

Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

In der personellen Frage für die anstehende Saison ist beim Verein noch nichts entschieden. Der Austausch mit möglichen Verstärkungen läuft, während die Verantwortlichen weiterhin nach Lösungen für die Besetzung des Kaders suchen.

„Wir haben noch keine offiziellen Zugänge, es gibt aber Spieler, die Interesse bekunden und mit denen wir noch im Austausch sind beziehungsweise die auch schon bei uns die ein oder andere Trainingseinheit absolviert haben. Es steht aber noch nichts fest und wir suchen generell noch nach Möglichkeiten, zumindest unsere zwei Abgänge zu kompensieren.“

Menschlich passend zur Mannschaft

Von den möglichen Neuzugängen hat Tom Fraus bislang einen positiven Eindruck gewonnen. Neben den sportlichen Qualitäten spielt für den Spielertrainer vor allem der Charakter eine wichtige Rolle.

„Die, die es potenziell werden könnten, haben einen guten Eindruck gemacht. Vor allem auch menschlich. Die müssen in die Truppe passen.“

Weitere Abgänge zeichnen sich derzeit nicht ab. Im Gegenteil: Innerhalb der Mannschaft herrscht nach den Worten des Spielertrainers eine positive Stimmung.

„Stand jetzt nicht. Die Jungs freuen sich, in der Mannschaft spielen zu können, und halten soweit zusammen", behauptet er.

Junge Mannschaft mit Entwicklungspotenzial

Als größte Stärke sieht Fraus nicht nur die fußballerischen Fähigkeiten seines Teams, sondern vor allem die Einstellung seiner Spieler.

„Die positive Stimmung untereinander, dass die Jungs Bock auf Fußball haben und sie bereit sind, sich zu verbessern – egal wo und wie lange wir trainieren. Sie sind immer dabei und versuchen das umzusetzen, was von ihnen gefordert wird. Dass wir eine junge und entwicklungsfähige Mannschaft sind. Ansonsten die technische Ausbildung und das gesamte Angriffsverhalten im Spiel.“

Klare Ziele für die Saison

Für die kommende Spielzeit steht zunächst die defensive Stabilität im Mittelpunkt. Weniger Gegentore sollen die Grundlage für eine sorgenfreie Saison bilden.

„Ganz klar uns zu stabilisieren und dadurch insgesamt weniger Gegentore zu bekommen. Tabellentechnisch im gesicherten Mittelfeld zu landen", unterstreicht der Trainer, der gleichzeitig auch Spieler des VFC ist.

Favoritenrolle klar verteilt

Im Titelrennen der Landesliga Ost sieht Tom Fraus vor allem drei Mannschaften in einer guten Ausgangsposition.

„Stralsund, Grimmen und Neustrelitz II. Die beiden Aufsteiger sind stark, aber ich kann jetzt noch nicht einschätzen, wie sie in die Liga hereinfinden.“

Mit Vorfreude in den Pflichtspielstart

Nach intensiven Trainingswochen richtet sich der Blick nun auf den Saisonauftakt. Der VFC Anklam möchte den Fehlstart des Vorjahres (0:2 FSV Malchin) vermeiden und möglichst gleich mit einem Erfolgserlebnis beginnen.

„Natürlich voller Freude. Die harte Zeit der Vorbereitung mit den unterschiedlichen Veränderungsprozessen ist vorbei und der Wettkampf beginnt. Es ist der gleiche Saisonstart wie letztes Jahr und wir versuchen diesmal etwas Zählbares mitzunehmen, um gut in die Saison zu starten und von Anfang an ein positives Gefühl zu schaffen, das uns Auftrieb verleihen kann.“