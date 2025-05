Voller Fokus auf Verl

Nach dem überzeugenden Auftritt in Essen ist der 1. FC Saarbrücken am 35. Spieltag der Drittliga Saison 2024/25 wieder zu Hause gefordert. Am Samstag empfangen die Blau-Schwarzen im Ludwigsparkstadion (Camphauser Str.) den SC Verl. Anstoß ist um 14 Uhr. Der FCS rechnet mit rund 14.000 Zuschauern.

Für Alois Schwartz, den neuen Cheftrainer des 1. FC Saarbrücken, ist es das Heimdebüt – und die Vorfreude ist spürbar: „Ich freue mich riesig. In Essen hatten wir eine fantastische Unterstützung unserer Fans, und ich bin gespannt, was morgen im Park los sein wird. Wir wollen und müssen das Publikum mitnehmen“, so Schwartz. Zugleich mahnte er zur Vorsicht vor dem Gegner: „Der SC Verl macht aus bescheidenen Mitteln sehr viel. Das ist eine spielstarke Mannschaft, die viele Situationen fußballerisch löst. Auswärts gehören sie zu den Top Fünf – das sagt eigentlich alles.“ Trotzdem ist die Zielsetzung klar: Die Punkte sollen in Saarbrücken bleiben. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Verl ist ein starker Gegner, aber wir wollen unbedingt gewinnen. Am ergangenen Wochenende konnten wir den Rückstand verkürzen – vielleicht gelingt uns der nächste Schritt. Die Tordifferenz spielt für uns dabei erstmal keine Rolle“, betonte Schwartz.

Personell muss der FCS auf Sebastian Vasiliadis verzichten, der sich in Essen einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Fraglich sind zudem die Einsätze von Elijah Krahn (Zerrung) und Bjarne Thoelke (Infekt). Amine Naifi, Simon Stehle und Jacopo Sardo fehlen weiterhin verletzt. Gute Nachrichten gibt es hingegen von Calogero Rizzuto: „Er trainiert seit gestern wieder normal. Ich gehe davon aus, dass er zur Verfügung stehen wird“, so Schwartz.