Voller Fokus auf Geretsried: Erlbach will weiter vorne dabei bleiben

Der Ausflug am Ostermontag war für Erlbach ein gebrauchter Tag, mit 0:4 ging das Spiel in Giesing beim TSV 1860 München II klar verloren.
Die Rahmenbedingungen in München waren gut, der SVE wurde von zahlreichen Fans begleitet. Auch die Leistung der Mannen von Trainer Lukas Lechner war an sich nicht schlecht, der Gegner war nur eindeutig stärker und zeigte sich als echte Spitzenmannschaft. Der Platzverweis gegen Yannick Seils war dann noch das negative Sahnehäubchen, hier hätten die Erlbacher eigentlich einen Strafstoß erwartet, am Ende wurde Seils wegen einer vermeintlichen Schwalbe kur vor der Pause vom Platz mit gelb-rot vom Platz gestellt.
Nun steht am Freitag schon wieder ein Heimspiel an, der TuS Geretsried ist zu Gast in der Holzbau-Grübl Arena und man ist in Erlbach froh, dass es nun auch gleich wieder weitergeht. Der Aufsteiger Geretsried absolviert bisland eine sehr solide Saison und verfügt insbesondere in der Offensive über große Qualität. Vor allem das Sturmduo Belmin Idrizovic und Srdan Ivkovic zählt zu den gefährlichsten der Liga. "Wenn es uns gelingt unsere Heimstärke auf den Platz zu bringen, sollten aber drei Punkte absolut möglich sein", so die Einschätzung von SVE-Teamchef Hans Grabmeier.
Personell kann er dabei aus dem Vollen schöpfen, der gesamte Kader steht für das Spiel zur Verfügung.
Zuletzt gab es zuhause vor einer Woche ein hart erkämpftes 1:0 gegen den FC Ismaning, das Tor von Florian Wiedl reichte zum Sieg. Gerade in der zweiten Halbzeit war der FCI aber das bessere Team und die SVE-Defensive hatte einiges zu tun, um die knappe Führung über die Zeit zu retten. Hier wird am Freitag auch wieder das bewährte Innenverteidiger-Duo Alexander Fischer und Yannick Seils erwartet, eine Sperre zog der Platzverweis in München für Seils in der Bayernliga zum Glück nicht nach sich.
Anstoss in der Holzbau-Grübl Arena in Erlbach ist um 19 Uhr!