Voller Fokus auf Geretsried: Erlbach will weiter vorne dabei bleiben

Pechvogel: Yannik Seils musste mit gelb-rot vom Platz, darf aber gegen Geretsried wieder spielen – Foto: Charly Becherer

Die Rahmenbedingungen in München waren gut, der SVE wurde von zahlreichen Fans begleitet. Auch die Leistung der Mannen von Trainer Lukas Lechner war an sich nicht schlecht, der Gegner war nur eindeutig stärker und zeigte sich als echte Spitzenmannschaft. Der Platzverweis gegen Yannick Seils war dann noch das negative Sahnehäubchen, hier hätten die Erlbacher eigentlich einen Strafstoß erwartet, am Ende wurde Seils wegen einer vermeintlichen Schwalbe kur vor der Pause vom Platz mit gelb-rot vom Platz gestellt.

Erlbach schaut nach vorne

Nun steht am Freitag schon wieder ein Heimspiel an, der TuS Geretsried ist zu Gast in der Holzbau-Grübl Arena und man ist in Erlbach froh, dass es nun auch gleich wieder weitergeht. Der Aufsteiger Geretsried absolviert bisland eine sehr solide Saison und verfügt insbesondere in der Offensive über große Qualität. Vor allem das Sturmduo Belmin Idrizovic und Srdan Ivkovic zählt zu den gefährlichsten der Liga. "Wenn es uns gelingt unsere Heimstärke auf den Platz zu bringen, sollten aber drei Punkte absolut möglich sein", so die Einschätzung von SVE-Teamchef Hans Grabmeier.