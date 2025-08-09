🗣: "Voller Erfolg" für TuS ‒ Heimstetten lässt Energie vermissen

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: "Das Spiel gegen Heimstetten war ein voller Erfolg. Heimstetten ist eine Mannschaft, die sehr schnell Linien überspielt, um anzugreifen. Darauf waren wir vorbereitet, hatten extra Spieler in der Defensive und haben sehr mutig verteidigt. Wir haben sehr konsequent verteidigt und im Spiel bis auf eine Chance in der ersten Halbzeit und einen unglücklichen Elfmeter nichts zugelassen. Mit Ball wollten wir unseren Spielwitz mit viel Kreativität auf den Platz bringen. Unsere Jungs sollten einfach drauflos spielen und haben das toll gemacht. In der Summe haben wir das Spiel verdient gewonnen, die Fehler von Heimstetten konsequent ausgenutzt und hätten schon früher den Sack zumachen müssen. Wir freuen uns sehr über den ersten Heimsieg der Saison und bereiten uns jetzt sehr akribisch auf das Aufsteigerduell in Gundelfingen vor."

Sarah Romert, Trainerin des SV Heimstetten: "Wir hatten on top zu Severin Müller und David Leitl gestern auch noch den Ausfall vom rotgesperrten Luka Arslan und Vitus Vochatzer zu kompensieren und haben dadurch auch Positionsmäßig einiges umstellen müssen. Wir haben in Summe aber vor allem die Energie vermissen lassen, die wir gegen 1860 II vor allem in Unterzahl auf den Platz gebracht haben und uns dann wieder zwei Tore durch individuelle Fehler selbst eingeschenkt. Die letzten 20 Minuten haben wir nochmal gedrückt, aber in Summe bleiben die drei Punkte in der Art und Weise verdient in Geretsried."