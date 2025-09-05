 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Jannek Grothaus

Voller Betrieb in der zweiten Runde im Die-Werbefabrik.de-Kreispokal

Die-Webefabrik.de-Kreispokal +++ Wer sichert sich am Wochenende das Weiterkommen?

Verlinkte Inhalte

Kreispokal
Lüttchendorf
Sangerhausen II
Stedten
MSV Eisleben

Am Wochenende geht im Die-Werbefabrik.de-Kreispokal des KFV Mansfeld-Südharz die zweite Runde über die Bühne. Unter anderen kommt es dabei mit den Paarungen zwischen dem SV Kelbra und dem VfB Oberröblingen sowie zwischen dem VfB Sangerhausen II und dem SV Romonta Stedten zu zwei Landesklasse-Duellen. Der Blick auf alle Partien:

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Freitag

Heute, 19:00 Uhr
SG Schlenzetal
SG SchlenzetalSG Schlenzetal
SV Rohnetal Wolferstedt
SV Rohnetal WolferstedtWolferstedt
1
0

Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Möve Riethnordhausen
SV Möve RiethnordhausenRiethnordh.
SG Welbsleben / Quenstedt
SG Welbsleben / QuenstedtSG Welbsleben
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Wacker Helbra
SV Wacker HelbraHelbra
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
BSC Blau-Weiß Ahlsdorf
BSC Blau-Weiß AhlsdorfAhlsdorf
SV Alemania Riestedt
SV Alemania RiestedtRiestedt
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Sangerhausen
1. FC SangerhausenFC Sangerh.
SG Augsdorf/Volkstedt
SG Augsdorf/VolkstedtSG Augsdorf/Volkstedt
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
SG Bräunrode / Arnstedt
SG Bräunrode / ArnstedtSG Bräunrode
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Anhalt Sangerhausen
SV Anhalt SangerhausenAnhalt Sang.
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Romonta Amsdorf
1. FC Romonta AmsdorfAmsdorf
KSG Holdenstedt-Beyernaumburg
KSG Holdenstedt-BeyernaumburgHoldenstedt
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Walbeck/Sandersleben
SG Walbeck/SanderslebenSG Walbeck/Sandersleben
SG Hayn / Dankerode
SG Hayn / DankerodeSG Hayn
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Mansfelder SV 1990
Mansfelder SV 1990MansfelderSV
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Teutonia 1920 Siersleben
SV Teutonia 1920 SierslebenSiersleben
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Niederröblingen
SV Eintracht NiederröblingenNiederröbl.
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
14:00

Sonntag

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
VfR Roßla
VfR RoßlaRoßla
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Kreisfeld
SV Eintracht KreisfeldKreisfeld
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
14:00live

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 05.9.2025, 17:00 Uhr
Kevin GehringAutor