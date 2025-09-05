 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Michael Kröplin

Voller Betrieb in den drei Kreispokal-Wettbewerben im Salzlandkreis

Salzlandpokal +++ Am Wochenende kommen die Fußballfans auf ihre Kosten

An diesem Wochenende kommen die Fußballfans im Salzlandkreis voll auf ihre Kosten. In den drei Kreispokal-Wettbewerben des Kreisfachverbandes herrscht reger Betrieb. Den Auftakt machte der Pokal der Kleinfeld-Fußballer am Freitagabend. Am Samstag und Sonntag rollt auch im Teamshop89-Salzlandpokal - unter anderem mit dem Landesklasse-Duell zwischen dem TSV Kleinmühlingen/Zens und dem 1. FSV Nienburg - sowie im Kreisklassenpokal der Ball. Alle Ansetzungen des Wochenendes:

Teamshop89-Salzlandpokal

Morgen, 15:00 Uhr
SSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SSV Eintracht Winningen-ReinstedtSSV Eintracht Winningen-Reinstedt
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Calbe
TSG CalbeCalbe
SC Seeland
SC SeelandSeeland
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg
SV Rot-Weiß Groß RosenburgGr.Rosenburg
Egelner SV Germania
Egelner SV GermaniaEgeln
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Warthe Hakeborn
SV Warthe HakebornHakeborn
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Neugattersleben
VfB NeugatterslebenNeugattersl.
FSV Rot-Weiß Alsleben
FSV Rot-Weiß AlslebenAlsleben
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge II
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Eggersdorf
TSV Blau-Weiß EggersdorfEggersdorf
SSV Blau-Weiß Barby
SSV Blau-Weiß BarbyBarby
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Beesenlaublingen
SG Grün-Weiß BeesenlaublingenBeesenlaubl.
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
15:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
BSC Biendorf
BSC BiendorfBiendorf
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Eiche Pobzig
FSV Eiche PobzigPobzig
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Plötzkau / Ilberstedt
SG Plötzkau / IlberstedtSG Plötzkau II
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
SG Schneidlingen/Cochstedt
SG Schneidlingen/CochstedtSG Schneidlingen/Cochstedt
14:00live

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt II
15:00

Kreisklassenpokal

Morgen, 15:00 Uhr
SG Preußlitz/Peißen II
SG Preußlitz/Peißen IISG Preußlitz/Peißen II
SV Traktor Westdorf
SV Traktor WestdorfWestdorf
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Bebitz/Alsleben II/Könnern
SG Bebitz/Alsleben II/KönnernSG Bebitz/Alsleben II/Könnern
Heteborner SV 98
Heteborner SV 98Heteborn
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Biere
FSV Blau-Weiß BiereBiere
FSV Wespen
FSV WespenWespen
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SG Löderburg/Staßfurt III
SG Löderburg/Staßfurt IIISG Löderburg/Staßfurt III
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL II
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien II
VfB Glöthe
VfB GlötheGlöthe
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen II
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun/Altenweddingen
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun/AltenweddingenSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun/Altenweddingen II
15:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SC Seeland
SC SeelandSeeland II
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens II
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben II
SG Neundorf / Rathmannsd.
SG Neundorf / Rathmannsd.SG Neundorf
14:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten II
FSV Drohndorf-Mehringen
FSV Drohndorf-MehringenDrohndorf II
14:00

Kreispokal Kleinfeld

Heute, 18:30 Uhr
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg IISV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
1
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
Altenburger SG II
Altenburger SG IIAltenburger SG II
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
§ Urteil

Heute, 18:30 Uhr
VfB Glöthe II
VfB Glöthe IIVfB Glöthe II
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
0
4
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
2
0
Abpfiff

