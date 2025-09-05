Voller Betrieb in den drei Kreispokal-Wettbewerben im Salzlandkreis

An diesem Wochenende kommen die Fußballfans im Salzlandkreis voll auf ihre Kosten. In den drei Kreispokal-Wettbewerben des Kreisfachverbandes herrscht reger Betrieb. Den Auftakt machte der Pokal der Kleinfeld-Fußballer am Freitagabend. Am Samstag und Sonntag rollt auch im Teamshop89-Salzlandpokal - unter anderem mit dem Landesklasse-Duell zwischen dem TSV Kleinmühlingen/Zens und dem 1. FSV Nienburg - sowie im Kreisklassenpokal der Ball. Alle Ansetzungen des Wochenendes:

Morgen, 15:00 Uhr SV Warthe Hakeborn Hakeborn SV Rotation 1950 Aschersleben Rotation ASL 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SV 08 Baalberge Baalberge II SC Bernburg SC Bernburg II 15:00 PUSH

Kreispokal Kleinfeld

