Voller Betrieb in den beiden Landespokal-Wettbewerben der Frauen

In den beiden Landespokal-Wettbewerben der Fußballerinnen herrscht am Sonntag reger Betrieb. Vier Partien stehen im Programm des Polytan-Landespokals - wovon eine bereits wegen eines Nichtantritts des SV Grün-Weiß Ammendorf abgesagt wurde. Gleich 16 Mal rollt im FSA-Kleinfeld-Pokal der Ball.

FSA-Kleinfeld-Pokal

Heute, 14:00 Uhr SV Medizin Uchtspringe Uchtspringe Preussen Magdeburg MSV Preussen 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr Eilslebener SV Eilsleben TSV Völpke TSV Völpke 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr OhreKicker Wolmirstedt OhreKicker Germania Olvenstedt Olvenstedt 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SSV 80 Gardelegen Gardelegen MTV Welsleben Welsleben 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Rotation 1950 Aschersleben Rotation ASL FC Eintracht Köthen Eintr Köthen 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr ESG Halle ESG Halle SV Germania Maasdorf Maasdorf 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SG Döllnitz Döllnitz FSV Raßnitz Raßnitz 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Fortuna Brücken Brücken TSV Eintracht Lützen Lützen 14:00 PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Germania Kötzschau Kötzschau FC RSK Freyburg Freyburg 14:00 PUSH

