 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Anne Weimer

Voller Betrieb in den beiden Landespokal-Wettbewerben der Frauen

Landespokal der Frauen +++ Im Polytan-Landespokal und im FSA-Kleinfeld-Pokal rollt der Ball

Verlinkte Inhalte

FSA-Landespokal (Fr.)
FSA Kleinfeld Pokal
Tangermünde
Walsleben
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96

In den beiden Landespokal-Wettbewerben der Fußballerinnen herrscht am Sonntag reger Betrieb. Vier Partien stehen im Programm des Polytan-Landespokals - wovon eine bereits wegen eines Nichtantritts des SV Grün-Weiß Ammendorf abgesagt wurde. Gleich 16 Mal rollt im FSA-Kleinfeld-Pokal der Ball.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Polytan-FSA-Pokal

Heute, 14:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
SV Eintracht Walsleben
SV Eintracht WalslebenWalsleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SpG Rotation/Halle-Neustadt/96SpG Rotation/Halle-Neustadt/96
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
§ Urteil

FSA-Kleinfeld-Pokal

Heute, 14:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
Preussen Magdeburg
Preussen MagdeburgMSV Preussen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
14:00

Heute, 14:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
14:00

Heute, 14:00 Uhr
TuS Bebitz 1927
TuS Bebitz 1927Bebitz
SV Rot-Schwarz Edlau
SV Rot-Schwarz EdlauEdlau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Brücken
SV Fortuna BrückenBrücken
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Germania Kötzschau
SV Germania KötzschauKötzschau
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
14:00

Heute, 14:00 Uhr
FSG Wolferode/Siebigerode
FSG Wolferode/SiebigerodeFSG Wolferode/Siebigerode
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
14:00

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
14:00

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 07.9.2025, 11:51 Uhr
Kevin GehringAutor