Allgemeines
– Foto: Christian Werner

Voller Betrieb im Pokal des Landrates und im Hasseröder Kreispokal

Kreispokal Harz +++ In beiden Wettbewerben geht es am Wochenende heiß her

In beiden Cup-Wettbewerben des KFV Harz geht es am Wochenende heiß her. Im Pokal des Landrates sowie im Hasseröder Kreispokal geht es jeweils um den Einzug in die nächste Runde. Unter anderem mit dem Landesklasse-Duell zwischen den Zweitvertretungen des VfB Germania Halberstadt und des FSV Grün-Weiß Ilsenburg. Die Partien beider Pokale auf einen Blick.

Pokal des Landrates

Morgen, 14:00 Uhr
SG 1955 Lüttgenrode
SG 1955 LüttgenrodeLüttgenrode
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
14:00live

Morgen, 13:00 Uhr
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
13:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck II
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen II
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Germania Gernrode
SV Germania GernrodeGernrode
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SC 1919 Heudeber
SC 1919 HeudeberHeudeber
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
15:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg II
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
14:00

Hasseröder Kreispokal

Morgen, 14:00 Uhr
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
SV Fortuna Halberstadt
SV Fortuna HalberstadtHalberstadt
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SG Börnecke / Westerhausen
SG Börnecke / WesterhausenSG Börnecke
SG Rodersdorf / Wegeleben
SG Rodersdorf / WegelebenSG Rodersdorf
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Rieder
SV Grün-Weiß RiederRieder II
Hessener SV 1928
Hessener SV 1928Hessener SV
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eilsdorf
SV EilsdorfSV Eilsdorf
TuS Elbingerode
TuS ElbingerodeElbingerode
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Hausneindorf
SV Blau-Weiß HausneindorfHausneindorf
SV Empor Dedeleben
SV Empor DedelebenDedeleben
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Derenburg
SV Eintracht DerenburgDerenburg
SV Grün-Gelb Ströbeck
SV Grün-Gelb StröbeckStröbeck
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SG Reddeber/M. / Langeln / Silstedt
SG Reddeber/M. / Langeln / SilstedtSG Reddeber/M.
TSV Wasserleben
TSV WasserlebenTSV Wasserleben
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SG Germania Rohrsheim 1892
SG Germania Rohrsheim 1892Rohrsheim
SG Darlingerode/Drübeck
SG Darlingerode/DrübeckSG Darlingerode/Drübeck II
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Fortuna Dingelstedt
SV Fortuna DingelstedtDingelstedt
SV Concordia Harzgerode
SV Concordia HarzgerodeHarzgerode
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Stahl Blankenburg
SG Stahl BlankenburgStahl Blank.
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein II
15:00live

Morgen, 17:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt III
SV Grün-Weiß Hasselfelde
SV Grün-Weiß HasselfeldeHasselfelde
17:00

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Nienhagener SV
Nienhagener SVNienhagen
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale II
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
MSV Eintracht Halberstadt
MSV Eintracht HalberstadtEintr. Halb.
TSV Germania 1990 Groß Quenstedt
TSV Germania 1990 Groß QuenstedtGr.Quenstedt
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Badersleben / Dardesheim
SG Badersleben / DardesheimSG Badersleben
TSV Zilly 1911
TSV Zilly 1911Zilly
14:00live

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
SG Gernrode/Bad Suderode II
SG Gernrode/Bad Suderode IISG Gernrode/Bad Suderode II II
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode II
14:00

Kevin GehringAutor