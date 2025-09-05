Voller Betrieb im Pokal des Landrates und im Hasseröder Kreispokal

In beiden Cup-Wettbewerben des KFV Harz geht es am Wochenende heiß her. Im Pokal des Landrates sowie im Hasseröder Kreispokal geht es jeweils um den Einzug in die nächste Runde. Unter anderem mit dem Landesklasse-Duell zwischen den Zweitvertretungen des VfB Germania Halberstadt und des FSV Grün-Weiß Ilsenburg. Die Partien beider Pokale auf einen Blick.

Morgen, 14:00 Uhr SV Germania Gernrode Gernrode SV Eintracht Osterwieck Osterwieck 14:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SC 1919 Heudeber Heudeber Blankenburger FV Blankenburg 15:00 live PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr Blankenburger FV Blankenburg II SV Germania Neinstedt Neinstedt 14:00 PUSH

Hasseröder Kreispokal

Morgen, 14:00 Uhr SV Olympia Schlanstedt Schlanstedt SV Fortuna Halberstadt Halberstadt 14:00 live PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Eilsdorf SV Eilsdorf TuS Elbingerode Elbingerode 14:00 live PUSH

Morgen, 14:00 Uhr SV Fortuna Dingelstedt Dingelstedt SV Concordia Harzgerode Harzgerode 14:00 PUSH

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr Nienhagener SV Nienhagen SV Stahl Thale Thale II 14:00 live PUSH

