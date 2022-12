Voller Angriff - die beiden besten Offensivreihen der Mittelrheinliga Mittelrheinliga: Der VfL Vichttal und der Bonner SC haben jeweils 41 Tore in 15 Spielen geschossen.

Titel gewinnt man bekanntlich in der Abwehr - zumindest besagt das eine alte Fußballerweisheit. Die Schönheit und Attraktivität des Spiels entsteht aber vor allem durch schöne Offensivaktionen, im besten Fall gekrönt vom Torerfolg. Das haben sich in der Mittelrheinliga der VfL Vichttal und der Bonner SC besonders zu Herzen genommen: Der Tabellendritte Vichttal und der Tabellenvierte Bonn stellen mit jeweils 41 Toren die besten Angriffsreihen der Liga. Wie die große Anzahl an Toren zustande kommt, weist bei beiden Teams dabei durchaus Unterschiede auf.

Neuzugang wird zum Toptorjäger

Beim VfL Vichttal stechen vor allem zwei Akteure raus: Toptorjäger Tugay Temel mit zehn- und Henrik Artz mit neun Toren. Temel kam vor der Saison von Columbia Donnerberg mit der Empfehlung von 23 Bezirksliga-Toren in 27 Spielen. Dass er diese Quote so beinahe in die zwei Klassen höhere Mittelrheinliga ummünzen werden könnte, war so nicht zwingend so erwarten. Hinter Dimitrios Touratzidis und zusammen mit Armando Rexhepaj ist Temel der zweiterfolgreichste Torjäger der ganzen Liga. Beinahe noch überraschender ist die Torgefahr des 22-jährigen Artz. In der vergangenen Saison traf er fünf Mal, zur Winterpause hat er diesen Wert fast verdoppelt. Hinter den beiden folgen mit einigem Abstand Leon Ruhrig und Jakob Nkrumah-Sarfo mit immerhin vier Toren. Insgesamt trafen zwölf VfL-Spieler in dieser Saison.

Fünfer-Trio bei Bonn