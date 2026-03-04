Volle Solidarität.

Bereits vor Wochen wurde ich von einem meiner (buchstäblich und metaphorisch) ältesten Freunde gefragt, ob wir uns zusammen das Spiel BFC Dynamo gegen die U23 von Hertha BSC angucken wollen.

Er war nämlich vor ein paar Jahren zu seiner Frau nach Hohenschönhausen gezogen und wohnt jetzt unweit des Sportforums. Außerdem hält seine Frau schon seit Ewigkeiten zu den Weinrot-Weißen. Zudem war das Spiel kurz nach ihrem standesamtlichen Hochzeitstag angesetzt (viel Glück und Gesundheit für die Eheleute