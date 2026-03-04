 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielbericht

Volle Solidarität.

von Jörn Kutschmann · Heute, 07:08 Uhr · 0 Leser

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
BFC Dynamo

BFC Dynamo – Hertha BSC U23 1:3

24.Spieltag Regionalliga Nord-Ost Saison 2025/2026

Freitag, 27.02.2026 19:00 Uhr

Sportforum Hohenschönhausen

2078 Zuschauer

Bereits vor Wochen wurde ich von einem meiner (buchstäblich und metaphorisch) ältesten Freunde gefragt, ob wir uns zusammen das Spiel BFC Dynamo gegen die U23 von Hertha BSC angucken wollen.

Er war nämlich vor ein paar Jahren zu seiner Frau nach Hohenschönhausen gezogen und wohnt jetzt unweit des Sportforums. Außerdem hält seine Frau schon seit Ewigkeiten zu den Weinrot-Weißen. Zudem war das Spiel kurz nach ihrem standesamtlichen Hochzeitstag angesetzt (viel Glück und Gesundheit für die Eheleute