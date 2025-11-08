Volle Ränge, klare Zielsetzung: SVM will Platz eins behaupten

– Foto: Imago Images

SV Meppen empfängt formstarke Kickers aus Emden

Mit einem stimmungsvollen Heimspiel startet der SV Meppen am Samstag in die Rückrunde der Regionalliga Nord. Gegner in der Hänsch-Arena ist der BSV Kickers Emden. Nach dem 1:1 beim FC St. Pauli II will das Team von Lucas Beniermann die Tabellenführung festigen – mit der Unterstützung von möglichst 9000 Zuschauern. Die Aktion „Mission 9000“ soll die Arena füllen und für eine besondere Atmosphäre sorgen.

Der SV Meppen geht als Tabellenführer ins Spiel, ist sich aber der engen Tabellensituation bewusst. Der Punktverlust zuletzt in Hamburg war ärgerlich – umso wichtiger ist es, vor heimischer Kulisse wieder dreifach zu punkten. Trainer Beniermann betont die Bedeutung eines guten Rückrundenstarts: „Wir müssen voll da sein. Mit den Fans im Rücken wollen wir den nächsten Heimsieg feiern.“ Heute, 14:00 Uhr SV Meppen SV Meppen BSV Kickers Emden Kick. Emden 14:00 live PUSH

Die Gäste aus Emden reisen mit Selbstvertrauen an. Nach sieben sieglosen Spielen gelang der Mannschaft von Stefan Emmerling am vergangenen Wochenende ein Befreiungsschlag: Mit einem klaren 5:1 gegen Altona 93 verschafften sich die Ostfriesen Luft im Tabellenkeller und verbesserten sich auf Rang elf. Besonders auffällig: Emden ist trotz Tabellenplatz in der unteren Hälfte das einzige Team dort mit einer positiven Tordifferenz (+1). Meppen kann wieder auf Kapitän Jonas Fedl zurückgreifen, der nach abgesessener Gelbsperre in die Innenverteidigung zurückkehrt. Fraglich bleibt der Einsatz von Erik Zenga, während sich Adrian Lenz weiterhin im Aufbautraining befindet.