Volle Ränge, klare Zielsetzung: SVM will Platz eins behaupten

Mit einem stimmungsvollen Heimspiel startet der SV Meppen am Samstag in die Rückrunde der Regionalliga Nord. Gegner in der Hänsch-Arena ist der BSV Kickers Emden. Nach dem 1:1 beim FC St. Pauli II will das Team von Lucas Beniermann die Tabellenführung festigen – mit der Unterstützung von möglichst 9000 Zuschauern. Die Aktion „Mission 9000“ soll die Arena füllen und für eine besondere Atmosphäre sorgen.
Der SV Meppen geht als Tabellenführer ins Spiel, ist sich aber der engen Tabellensituation bewusst. Der Punktverlust zuletzt in Hamburg war ärgerlich – umso wichtiger ist es, vor heimischer Kulisse wieder dreifach zu punkten. Trainer Beniermann betont die Bedeutung eines guten Rückrundenstarts: „Wir müssen voll da sein. Mit den Fans im Rücken wollen wir den nächsten Heimsieg feiern.“
Die Gäste aus Emden reisen mit Selbstvertrauen an. Nach sieben sieglosen Spielen gelang der Mannschaft von Stefan Emmerling am vergangenen Wochenende ein Befreiungsschlag: Mit einem klaren 5:1 gegen Altona 93 verschafften sich die Ostfriesen Luft im Tabellenkeller und verbesserten sich auf Rang elf. Besonders auffällig: Emden ist trotz Tabellenplatz in der unteren Hälfte das einzige Team dort mit einer positiven Tordifferenz (+1).
Meppen kann wieder auf Kapitän Jonas Fedl zurückgreifen, der nach abgesessener Gelbsperre in die Innenverteidigung zurückkehrt. Fraglich bleibt der Einsatz von Erik Zenga, während sich Adrian Lenz weiterhin im Aufbautraining befindet.
Bei Emden führt Tido Steffens die teaminterne Scorerliste mit sechs Treffern und fünf Vorlagen an. Ihm folgen Nick Stepantsev, Marten Schmidt und Felix Göttlicher (je vier Tore). Routinier Tobias Steffen kommt auf sechs Assists.
Das Hinspiel entschied Meppen mit 1:0 für sich – ein knapper, umkämpfter Erfolg. Auch dieses Mal ist ein enges Spiel zu erwarten. Emden bringt nach dem Kantersieg neuen Mut mit, Meppen wiederum hat vor heimischer Kulisse zuletzt mit starker Balance zwischen Offensive und Defensive überzeugt. Die letzten sechs Heimspiele gewann der SVM allesamt – eine Serie, die am Samstagabend fortgesetzt werden soll.
Im Mittelpunkt des Spieltags steht auch die Aktion „Mission 9000“. Der SV Meppen möchte mit Unterstützung der Fans eine besondere Heimspiel-Atmosphäre schaffen. Die Partie gegen einen Traditionsverein wie Emden bietet dafür den passenden Rahmen. Schon im Vorfeld war der Zuspruch groß – es deutet vieles auf ein stimmungsvolles Fußballfest hin.