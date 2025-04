Volle Ränge beim Oberallgäu-Derby in Kottern

Trainer Matthias Günes war nach dem 4:0-Heimsieg des FC Memmingen gegen den SV Schalding-Heining in Feierlaune. Der höchste Saisonsieg war ein schöner Auftakt, um in seinen 42. Geburtstag hinein zu feiern. Schaldings Stefan Köck, der schon seit 2013 als Spieler und Trainer mit Memmingen seine Kräfte misst, ist nach wie vor auf der Suche nach einer Erklärung, warum es bei den eigentlich aufstiegsambitionierten Passauer Vorstädtern nach der Winterpause so überhaupt nicht läuft. Seine Mannschaft habe es dem Gegner in Sachen Toreschießen auch dieses Mal zu leicht gemacht. Ganz so wollte es FCM-Trainer Matthias Günes nicht stehen lassen, zumal seine Jungs mit viel Aggressivität und Nachsetzen eben diese Fehler erzwungen haben.

Mehr noch als über die Torausbeute freute sich Günes, dass hinten einmal mehr "die Null" stand. Fünf Spiele in Folge sind die Memminger ungeschlagen, holten 13 von 15 möglichen Zählern, kassierten dabei nur einen Gegentreffer. "Es hat Spaß gemacht", freute sich der Coach darüber hinaus nicht nur über seine jungen Spieler, wie beispielsweise Timo Schmidt der den im zentralen Mittelfeld gesetzten, aber verletzten David Mihajlovic ersetzte. Günes hob auch "die Achse" hervor, gemeint damit sind Torhüter Dominik Dewein, Abwehrchef David Bauer, Kapitän Lukas Rietzler und Pascal Maier mit ihren Führungsrollen. (ass)

Schiedsrichter: Maximilian Ziegler (Lindach) - Zuschauer: 645

Tore: 1:0 Lukas Rietzler (14./Foulelfmeter), 2:0 Pascal Maier (40.), 3:0 Michael Bergmann (64.), 4:0 Micha Bareis (88.)

Türkspor Augsburg hat eine Überraschung beim Spitzenreiter TSV 1860 München II knapp verpasst. Die Zweitvertretung der Löwen gewann durch zwei Treffer kurz vor Schluss mit 3:1. Türkspor hatte dem Tabellenführer lange Zeit Probleme bereitet, vor allem durch eine konzentrierte Defensivleistung.

„Durch eine Standardsituation gehen wir sogar in Führung und haben es dann leider nicht geschafft, für Entlastung zu sorgen“, sagte Cheftrainer Ajet Abazi, der die Junglöwen über die 90 Minuten als „klar spielbestimmend“ sah. Nach dem schnellen Ausgleich gerieten die Münchner durch eine Ampelkarte sogar in Unterzahl. Dennoch legten sie durch Justin Thönig und Max Jägerbauer noch nach. „Sie sind nicht umsonst Tabellenführer. Am Ende bringt uns ein abgefälschter Schuss zum 2:1 auf die Verliererstraße. Da kannst du nichts machen. Beim dritten Tor werfen wir alles nach vorne und werden ausgekontert“, resümierte Abazi. (fka)

Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 David Anyaonu (74.), 1:1 Raphael Wach (76.), 2:1 Justin Thönig (90.), 3:1 Max Jägerbauer (90.+2)

Gelb-Rot: Anian Brönauer (81./TSV 1860 München II)