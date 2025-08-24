Volle Ränge beim Derby in Sonthofen

Das erste Landesliga-Derby zwischen dem 1. FC Sonthofen und der SG Niedersonthofen/Martinszell war ein Zuschauermagnet, brachte aber mit dem 1:1 keinen Sieger hervor. Der FCS machte aus seiner Verletzungsmisere kurzerhand eine Tugend und berief zwei 17-jährige A-Junioren in den Kader. Der Bayernliga-Absteiger begann ordentlich, die erste Möglichkeit hatten allerdings die Niso-Boys durch Christian Kreuzer.

Dann setzten die Sonthofer die Akzente, doch beim Freistoß von Andreas Hindelaug rauschte knapp vorbei, und SG-Keeper Lukas Frasch hielt einen Handelfmeter von Musa Youssef. Kurz vor der Pause ging Sonthofen durch Marc Lorenz doch in Führung.

Im zweiten Durchgang wurde Niedersonthofen immer bestimmender, die Hausherren kamen mehr und mehr unter Druck. Nach 73 Minuten erreichte eine Flanke von Lenni Tröber Spielertrainer Felix Thum, der zum 1:1 einköpfte. Dabei blieb es. FCS-Coach Oleg Weber sprach von einer Enttäuschung, während Niso-Spielertrainer Thum die Mannschaftsleistung seines Teams herausstellte und die Punkteteilung als verdient bezeichnete. (dl)

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 1150

Tore: 1:0 Marc Lorenz (42.), 1:1 Felix Thum (73.)

Bes. Vorkommnis: Musa Youssef (1. FC Sonthofen) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Lukas Frasch (26.).

Die Jubeltraube um Johannes Kraus war groß, denn gerade eben hatte der Joker des FC Stätzling das 1:1 beim TSV Rain/Lech geköpft. Es war die letzte Aktion des Spiels, Referee Rupert Steininger pfiff sofort ab und der Neuling hatte sich noch einen Punkt gesichert.

Dabei erwischte der TSV Rain den deutlich besseren Start und zeigte von Beginn an eine gute Leistung. Für die frühe Führung sorgte Gabriel Merane, der aus 25 Metern abgezogen und flach ins Eck getroffen hatte. Stätzling tat sich sehr schwer gegen kombinationssichere Gastgeber, die auf den zweiten Treffer drückten. Der jedoch nicht fallen sollte.

Im zweiten Durchgang wurde Stätzling stärker, Rain verlor etwas den Faden. Trotzdem hätte Dennis Lechner in der 80. Minute auf 2:0 stellen können, doch der Ball wurde auf der Linie abgewehrt. Und auch Serhat Fidan scheiterte an FCS-Keeper Fabian Rosner. Statt des 2:0 fiel so mit der letzten Aktion des Spiels der Ausgleichstreffer. (fka) Lokalsport DW

Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 330

Tore: 1:0 Gabriel Merane (13.), 1:1 Johannes Kraus (90.+4)