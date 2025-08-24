Volle Ränge beim Derby in Sonthofen

Volle Ränge gab es beim 1. FC Sonthofen, denn dort stand das Derby gegen den Neuling SG Niedersonthofen/Martinszell auf dem Plan. 1150 Fans sahen ein 1:1. Das erste Unentschieden nach sieben Auftaktsiegen gab es für Spitzenreiter TSV Schwabmünchen mit dem 2:2 beim TSV Aindling.
Das erste Landesliga-Derby zwischen dem 1. FC Sonthofen und der SG Niedersonthofen/Martinszell war ein Zuschauermagnet, brachte aber mit dem 1:1 keinen Sieger hervor. Der FCS machte aus seiner Verletzungsmisere kurzerhand eine Tugend und berief zwei 17-jährige A-Junioren in den Kader. Der Bayernliga-Absteiger begann ordentlich, die erste Möglichkeit hatten allerdings die Niso-Boys durch Christian Kreuzer.
Dann setzten die Sonthofer die Akzente, doch beim Freistoß von Andreas Hindelaug rauschte knapp vorbei, und SG-Keeper Lukas Frasch hielt einen Handelfmeter von Musa Youssef. Kurz vor der Pause ging Sonthofen durch Marc Lorenz doch in Führung.
Im zweiten Durchgang wurde Niedersonthofen immer bestimmender, die Hausherren kamen mehr und mehr unter Druck. Nach 73 Minuten erreichte eine Flanke von Lenni Tröber Spielertrainer Felix Thum, der zum 1:1 einköpfte. Dabei blieb es. FCS-Coach Oleg Weber sprach von einer Enttäuschung, während Niso-Spielertrainer Thum die Mannschaftsleistung seines Teams herausstellte und die Punkteteilung als verdient bezeichnete. (dl)
Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 1150
Tore: 1:0 Marc Lorenz (42.), 1:1 Felix Thum (73.)
Bes. Vorkommnis: Musa Youssef (1. FC Sonthofen) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Lukas Frasch (26.).
Die Jubeltraube um Johannes Kraus war groß, denn gerade eben hatte der Joker des FC Stätzling das 1:1 beim TSV Rain/Lech geköpft. Es war die letzte Aktion des Spiels, Referee Rupert Steininger pfiff sofort ab und der Neuling hatte sich noch einen Punkt gesichert.
Dabei erwischte der TSV Rain den deutlich besseren Start und zeigte von Beginn an eine gute Leistung. Für die frühe Führung sorgte Gabriel Merane, der aus 25 Metern abgezogen und flach ins Eck getroffen hatte. Stätzling tat sich sehr schwer gegen kombinationssichere Gastgeber, die auf den zweiten Treffer drückten. Der jedoch nicht fallen sollte.
Im zweiten Durchgang wurde Stätzling stärker, Rain verlor etwas den Faden. Trotzdem hätte Dennis Lechner in der 80. Minute auf 2:0 stellen können, doch der Ball wurde auf der Linie abgewehrt. Und auch Serhat Fidan scheiterte an FCS-Keeper Fabian Rosner. Statt des 2:0 fiel so mit der letzten Aktion des Spiels der Ausgleichstreffer. (fka) Lokalsport DW
Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 330
Tore: 1:0 Gabriel Merane (13.), 1:1 Johannes Kraus (90.+4)
Die Serie der sieglosen Spiele ging für den TSV Aindling auch gegen den TSV Schwabmünchen nicht zu Ende. Dennoch durften die Fußballer das Spielfeld nach dem 2:2 mit erhobenen Köpfen verlassen. Es war die beste Leistung in dieser Saison gewesen, während der Spitzenreiter die ersten Punkte liegen ließ.
Aindlings Trainer Florian Fischer war nach dem Schlusspfiff noch immer sehr erbost über die Szene, in der sich sein Team in Führung wähnten. Gleich in der Startphase lenkte Laurin Völlmerk die Kugel in die Maschen. Doch der Schiri hatte auf ein Foul gegen Maximilian Muha erkannt. Weil Fischer diese Entscheidung nicht akzeptieren wollte, wurde er verwarnt. Kurz vor der Pause durfte er aber jubeln. Diesmal konnte Völlmerk ein weites Zuspiel von David Bichlmeier annehmen und zum 1:0 verwerten.
Fast die komplette zweite Halbzeit musste Aindling dann in Unterzahl auskommen. Bichlmeier stieg mit hohem Bein gegen Simon Ammann ein, der später ausgewechselt wurde, und sah dfür Rot. Schwabmünchen nutzte das prompt zum Ausgleich durch den Kopfball von Maximilian Krist per Kopf und nach dem 1:2 von Matteo di Maggio winkte dem Primus der achte Sieg. Doch die Aindlinger dachten nicht daran, die Flinte ins Korn zu werfen. Völlmerk passte den Ball in guter Schussposition zum noch günstiger postierten David Burghart, der mühelos einschob und den einen Punkt rettete. (jeb) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 267
Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (39.), 1:1 Maximilian Krist (60.), 1:2 Matteo di Maggio (69.), 2:2 David Burghart (82.)
Rote Karte: David Bichlmeier (48./TSV Aindling)
Die U21 des FC Memmingen hat zumindest teilweise Revanche für eine bittere Schmach nehmen können. Im Auswärtsspiel beim SV Manching gab es ein 1:1 Unentschieden – an gleicher Stelle hatte es vor vier Monaten eine herbe 2:11-Klatsche mit zehn Gegentreffern in einer Halbzeit gegeben.
FCM-Trainer Bernd Maier freute sich über den dieses Mal mehr als verdienten Punkt, trauerte aber auch ein wenig einem verschenkten Sieg hinterher: „Wir haben es eigentlich gut gemacht, aber gerade zum Schluss hin unsere Chancen nicht genutzt und im Abschluss die falschen Entscheidungen getroffen.“ Schon nach fünf Minuten hatte Moritz Henkel die jungen Memminger in Führung gebracht. Die Gastgeber zeigten sich nervös und blieben zunächst harmlos, doch mit einem schnellen Gegenstoß gelang Fabian Neumayer kurz vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich.
In der zweiten Halbzeit kam Manching etwas besser ins Spiel, aber Nennenswertes ließ die FCM-Abwehr nicht zu. Im Gegenzug fehlte den Youngsters die letzte Konsequenz oder der finale Pass. Kurz vor dem Ende kam David Reichert im Strafraum im Zweikampf mit SVM-Torhüter Thomas Obermeier zu Fall. Für Schiedsrichter Simon Küblböck reichte die Aktion aber nicht für einen Elfmeterpfiff aus. (ass)
Schiedsrichter: Simon Küblböck (Untergriesbach) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Moritz Henkel (5.), 1:1 Fabian Neumayer (45.)
„Das war irgendwie ein komisches Spiel“, meinte Trainer Herbert Sailer nach der 2:4-Niederlage seines FV Illertissen II beim FSV Pfaffenhofen. Er sah dabei eine gute Anfangsphase seiner Mannschaft und effektive Oberbayern. Mit der ersten nennenswerten Offensivaktion ging der FSV durch Luka Brudtloff in Führung. In der Folge stand Pfaffenhofens Torhüter Moritz Köhler gleich mehrfach im Mittelpunkt und verhinderte so den möglichen Ausgleich des FVI. Aus dem Nichts war erneut Brudtloff zur Stelle und traf per Kopf zum schmeichelhaften 2:0 . Illertissen gab nicht auf, ein Heber von Finn Annbring wurde von einem FSV-Abwehrspieler kurz vor der Torlinie noch geklärt (38.).
Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel gelang endlich der überfällige Anschlusstreffer für den FVI, beim Freistoß von Max Merkel lenkte Kristof Kuchlbauer den Ball noch ins eigene Tor. Allerdings legte der FSV fast postwendend nach. Ein Distanzschuss von Jonas Redl landete auf etwas kuriose Weise zum 3:1 in den Maschen. Nach einer guten Stunde erhöhte Simon Berger sogar auf 4:1 (61.). Endrit Shala gelang mit seinem Treffer zum 4:2 noch ein wenig Ergebniskosmetik. „Vier Gegentore auswärts sind einfach zu viel, da müssen wir den Hebel ansetzten“, lautete die Analyse von Sailer nach dem Spiel. (jürs) Lokalsport IZ
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Luka Brudtloff (8.), 2:0 Luka Brudtloff (31.), 2:1 Kristof Kuchlbauer (48./Eigentor), 3:1 Jonas Redl (48.), 4:1 Simon Berger (61.), 4:2 Endrit Shala (76.)
Eine letztlich klare 0:4-Heimniederlage setzte es für den TSV Hollenbach gegen den TSV Jetzendorf. Die neu formierte TSV-Defensive machte den Oberbayern zu viele Angebote, die diese dankend annahmen und eiskalt bestraften.
Hollenbach startete furios. Nach fünf Minuten drang Maximilian Zeyer in den Strafraum ein und legte zurück auf Michael Schäfer. Der schlaksige Angreifer traf aber nur den Pfosten. Dann übernahm Jetzendorf die Kontrolle, hatte durch Kapitän Benedict Geuenich einen Lattenschuss (13.) und ließ kurz darauf den Führungstreffer folgen. Geuenich nutzte einen Fehler zum 0:1. Kurz darauf der nächste Schreckmoment für Hollenbach: Niclas Mederer verdrehte sich das Knie und musste raus (18.).
Richtig bitter wurde es im zweiten Abschnitt. Dem 0:2 ging ein weiterer Fehler der Krebsbachtaler voraus. Stefan Stöckl legte im Strafraum quer und Geuenich schob aus kurzer Distanz ein (64.). Auch beim 0:3 schenkten die Rot-Weißen einen bereits sicheren Ball wieder her, Alexander Beiz nahm das Geschenk zum dritten Treffer dankend an. Den Endstand erzielte der agile Stöckl. (ff, nzf) Lokalsport AN
Schiedsrichter: Richard Conrad (Putzbrunn) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Benedict Geuenich (14.), 0:2 Benedict Geuenich (64.), 0:3 Alexander Beiz (72.), 0:4 Stefan Stöckl (89.)
Es war ein bärenstarker Auftritt des FC Ehekirchen, der den VfB Durach überraschend deutlich mit 4:1 bezwang. Schon nach einer halben Stunde lag das Kellerkind mit 3:0 vore. Beim 1:0 wurde Leon Lauber steil geschickt, umkurvte seinen Gegenspieler und jagt den Ball ins Kreuzeck. Beim 2:0 eroberte sich Eduard Hardok den Ball von VfB-Keeper Julian Metzfessel, fünf Minuten später hob Rückkehrer Tobias Vollnhals den Ball in den Lauf von Jakob Schmid und der versenkte den Ball Ball zum dritten Mal im VfB-Kasten. Wenig später jagte Christoph Hollinger den Ball an die Duracher Latte.
Gleich nach der Halbzeit durfte Hollinger dann jubeln, aus 35 Metern gelang ihm das 4:0. Durach gab zwar nicht auf, doch FCE-Torwart Korbinian Neumaier war nur einmal zu überwinden. Dem eingewechselten Nikolas Leibbandt gelang die Ergebniskosmetik. (mb) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 298
Tore: 1:0 Leon Lauber (12.), 2:0 Eduard Hardok (21.), 3:0 Jakob Schmid (27.), 4:0 Christoph Hollinger (47.), 4:1 Nikolas Leibbrandt (77.)
Die personelle Situation beim SV Cosmos Aystetten ist extrem angespannt, zumal sich der Verein auch noch von Tobias Ullmann getrennt hat. Und auch die sportliche Lage wird nach der 1:4-Niederlage gegen den bis dato sieglosen TSV Dachau 1865 prekär.
Berkant Barin brachte die 65er früh in Führung, zwei Minuten später drohte bereits das 0:2. Doch Cosmos-Torhüter Niklas Frank parierte sowohl den Strafstoß von John Haist als auch den Nachschuss von Lorenz Knöferl. Auftrieb gab das den Aystettern nicht. Bis zur Pause stellten John Haist und Berkant Barin auf 0:3. Mit diesem Resultat war der SV Cosmos sogar noch bestens bedient.
Dachau machte nach dem Wechsel unverändert weiter. Berkant Barin donnerte das Leder an den Pfosten (47.), Antonios Masmanidis zielte nur knapp vorbei (49.). Als Haist dann das 0:4 gelang, war die Partie gelaufen. Der Wille war Aystetten nicht abzusprechen, so dass der Ehrentreffer durch Kevin Makowski durchaus verdient war. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Berkant Barin (3.), 0:2 John Haist (14.), 0:3 Berkant Barin (43.), 0:4 John Haist (60.), 1:4 Kevin Makowski (67.)
Bes. Vorkommnis: John Haist (TSV 1865 Dachau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niklas Frank (6.).
Dem FC Kempten ist nach sechs sieglosen Partien ein Befreiungsschlag gelungen, beim SC Oberweikertshofen siegten die Oberallgäuer mit 1:0. Dabei musste der FCK erst einmal eine kritische Phase überstehen, weil sich Marian Halder eine Zeitstrafe eingefangen hatte (21.). Kaum war die abgelaufen, da gelang Ahmed Mekhimar mit einer Einzelaktion das alles entscheidende Tor.
Diesen Vorsprung behauptete der FCK selbst in der Schlussphase, als Mohammad Walizada in der Schlussphase Gelb-Rot sah. Die Defensive stand diesmal, Kempten verteidigte leidenschaftlich und beendete die Negativserie.
Schiedsrichter: Michael Bäumel (Breitenbrunn) - Zuschauer: 120
Tor: 0:1 Ahmed Mekhimar (32.)
Gelb-Rot: Mohammad Walizada (82./FC Kempten)