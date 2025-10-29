Volle Punktausbeute: Teams ohne Punktverlust am Mittelrhein

Auch in dieser Saison gibt es im Fußball-Gebiet Mittelrhein wieder einige Teams, die bislang eine makellose Bilanz vorweisen können. Woche für Woche behaupten sich diese Mannschaften in ihren jeweiligen Ligen – und stehen nach mehreren Spieltagen noch ohne Punktverlust da.

Ob ambitionierter Aufstiegsfavorit oder überraschender Liganeuling – die Erfolgsserien zeigen, wie unterschiedlich Wege zum perfekten Start aussehen können. Während manche Teams mit torgefährlicher Offensive glänzen, überzeugen andere mit kompromissloser Defensive und mannschaftlicher Geschlossenheit.

In unserer wöchentlichen Übersicht werfen wir einen Blick die besten Mannschaften aus dem Mittelrhein, die bislang jedes Pflichtspiel für sich entscheiden konnten.