Volle Plätze nach der Pause: Die größten Kulissen zum Saisonauftakt

Nach der Sommerpause ist das Fußballfieber in Sachsen-Anhalt wieder entzündet - und das offenbar nicht nur bei den Aktiven. Am Wochenende durften sich einige Clubs über große und zum Teil riesige Kulissen freuen. Wir werfen einen Blick auf die Partien in den einzelnen Ligaebenen, die die Massen auf den Sportplatz gelockt haben.

Im Oberhaus von Sachsen-Anhalt führte kein Weg vorbei am Stadtderby zur Saisoneröffnung. Im Sportpark Thalheim wurden 780 Zuschauer vermeldet, laut offiziellem Spielberichtsbogen verfolgten am Freitagabend sogar 810 Zuschauer das Duell zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen. Am Ende hatten diejenigen Grund zur Freude, die es mit den Gästen hielten: Niklas Hadaschik traf mit einem direkt verwandelten Freistoß zum Sieg.

LOTTO-Landesliga

Absoluter Zuschauermagnet des Wochenendes in ganz Sachsen-Anhalt war der Auftakt der Landesliga Nord. Der Aufsteiger SV Preussen Schönhausen hatte den benachbarten FSV Saxonia Tangermünde zu Gast. 940 Zuschauer (!) sorgten beim Altmark-Derby für eine überragende Kulisse. Am Ende teilten sich beide Kontrahenten die Zähler. Auch in der Süd-Staffel mobilisierte ein Aufsteiger die Zuschauer: Mit 303 Besuchern am Sonntag im Heimspiel gegen den 1. FC Zeitz vermeldete der VfB Gräfenhainichen die größte Kulisse. Am Ende durften sich die meisten von ihnen sogar über einen 3:1-Heimsieg freuen.

Landesklasse

Die drittgrößte Kulisse des Wochenendes gab es in der dritthöchsten Spielklasse des Bundeslandes. 650 Besucher vermeldete Landesklasse-Aufsteiger Sportring Mücheln im Derby-Heimspiel gegen den SV Braunsbedra. Mehr als 300 waren es im Harz-Derby zwischen dem Blankenburger FV und dem SV Langenstein. Und auch die Heimpartie des MSC Preussen gegen den SV Altenweddingen lockte mit 275 Besuchern eine beachtliche Zahl an Zuschauern.

Kreisoberliga Der Auftakt in den Kreisoberliga-Staffeln wurde mit Spannung erwartet - dies zeigen jedenfalls die Zuschauerzahlen des Wochenendes. Die Auftaktspiele im Saalekreis zwischen dem SV Merseburg 99 und dem SV Beuna (285), im Jerichower Land zwischen dem SV Eintracht Hohenwarthe und der SG Blau-Weiß Niegripp (281) sowie in Wittenberg zwischen dem SV Graf Zeppelin Abtsdorf und dem SV Einheit Wittenberg (280) lockten jeweils knapp 300 Besucher an.

Kreisliga In der Kreisliga sorgte unter anderem ein Nachbarschaftsduell für einen vollen Sportplatz. 200 Zuschauer verfolgten die Partie zwischen der SG Blau-Weiß Klieken und dem 1. FFV Rodleben in der neu gegründeten Kreisliga Nord des KFV Anhalt-Bitterfeld - und sahen dabei einen deutlichen 10:2-Heimerfolg. Noch mehr Besucher lockte das Kreisliga-Derby im Salzlandkreis zwischen der SG Grün-Weiß Beesenlaublingen und dem FSV Rot-Weiß Alsleben. 251 Zuschauer waren beim 1:1-Unentschieden dabei.

Kreisklasse

Auch in der Kreisklasse nahm der Salzlandkreis zuschauertechnisch eine Vorreiterrolle in Sachsen-Anhalt ein. 170 Zuschauer verfolgten die Partie zwischen dem SV Einheit Bernburg II und dem ESV Lokomotive Güsten in der 1. Kreisklasse, 167 Besucher zählte das Duell zwischen der SG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg und der SG Preußlitz/Peißen II in der 2. Kreisklasse.

