Volle Kraft voraus Richtung Aufstieg!

Die Kicker des Buxtehuder SV testen weiter für den Start in die Rückrunde. Am Samstag, den 14.01. um 13 Uhr testet der BSV gegen den Bezirksligisten Buchholzer FC. Durch Testspiele gegen höherklassige Gegner will Trainer Damian Nowak dem Team die notwendige Wettkampfhärte geben. Ziel bleibt der Aufstieg!