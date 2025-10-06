Volle Kraft voraus

Der TSG Zell u. A. l ließ am vergangenen Sonntag keine Zweifel aufkommen und gewann auch in der Höhe verdient mit 0:12 in Sparwiesen gegen dessen Zweitvertretung. Auf die Anzeigetafel brachten: Jeweils 1x Tobias Goll, Florian Schultheiß, Peter Schwegler und Nico Dose. 2x Till Berlet und Tim Bohner. Ganze 4x durfte Leon Bauer jubeln. Im nächsten Heimspiel reisen die Holzheimer auf den Zeller Berg. Gegen den TB Holzheim ll darf es nur einen Sieger geben: den TSG. Auch an diesem durchnässten Sonntag war uns die Unterstützung von außen sicher. Vielen Dank!

N.H.