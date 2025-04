Volle Konzentration Klassenerhalt

Nach dem 4:2-Sieg gegen Struth-Helmershof gab es einen Punkt im Derby in Sonneberg. Nun möchte der 43-jährige Queck im Heimspiel gegen Bad Salzungen einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt gehen. FuPa Thüringen hat mit dem Steinacher Trainer über die aktuelle Gemengelage am Fellberg, die Zusammenarbeit mit dem neuen Sportlichen Leiter und das Heimspiel gegen Bad Salzungen gesprochen...

FuPa Thüringen: Wie hast du dich in das „Interimsamt“ eingefunden? René: Ich habe mich gut eingefunden, was an sich auch nicht schwer war. Es war von Anfang an klar, dass mein Engagement nur kurz- oder mittelfristig sein wird. Also entweder für ein paar Spiele oder bis zum Saisonende. Ich wurde von der Mannschaft gut aufgenommen.

FuPa Thüringen: Gab es mit dir schon Gespräche, ob du auch in der nächsten Saison in irgendeiner Form in der Verantwortung bleibst? René: Es gab vor Kurzem nochmal ein Gespräch und eine Anfrage, ob ich mir ein Engagement auch über die Saison hinaus vorstellen könnte. Für mich steht aber fest, dass ich die Trainertätigkeit nur bis zum Saisonende machen werde.

FuPa Thüringen: Noch sind es sieben Spiele und ihr habt aktuell etwas Luft auf die Abstiegsplätze (sechs Punkte auf den ersten Abstiegsplatz). Mit welchen Zielen geht ihr in das Saisonfinale? René: Wir möchten so schnell wie möglich in sichere Fahrwasser. Wir wollen mit ruhigen Gewissen auf die Tabelle schauen mit der Sicherheit, dass wir auch nächstes Jahr weiterhin Landesklasse spielen.

FuPa Thüringen: Wie fand bisher der Kontakt mit eurem neuen Sportlichen Leiter Martin Bauckmann statt?

René: Ich persönlich war mit dem neuen Sportlichen Leiter noch nicht im Austausch. Das hat auch den Grund, dass ich gesagt habe, dass ich was die Planung für die neue Saison angeht, nicht einbringen werde. Meine volle Konzentration gilt dem Klassenerhalt und will dabei in Ruhe mit der Mannschaft arbeiten. Dabei möchte ich so wenig Einfluss wie möglich von außen. Es gab deshalb bisher nur kleinere Berührungspunkte mit Martin Bauckmann.

FuPa Thüringen: Wurde vereinsintern mit der Installation des Sportlichen Leiters schon etwas verändert? Wie betrifft dies die Landesklasse-Mannschaft?

René: Martin führt aktuell Gespräche mit den Spielern, in denen es hauptsächlich um die Vorbereitung der neuen Saison geht. Was genau besprochen wird, weiß ich nicht und interessiert mich in der aktuellen Lage auch nicht. Meine Aufgaben liegen in den nächsten sechs, sieben Wochen bis zum Saisonende in der Arbeit mit der Mannschaft. Jeder macht also seinen Job, ich meinen als Trainer, Martin Bauckmann seinen als Sportlicher Leiter.

FuPa Thüringen: Zum Sportlichen: Wie wichtig war der Sieg gegen Struth vor zwei Wochen?

René: Der Sieg war natürlich extrem wichtig. Was aber noch wichtiger war, war die Art und Weise. Wir sind nach einem zweimaligen Rückstand zurückgekommen und haben das Ding in der Nachspielzeit zum Sieg gedreht. Das gibt Auftrieb und pusht uns. Was der Sieg aber letztendlich Wert war, zeigen die nächsten Wochen.

FuPa Thüringen: Kam die Spielpause über Ostern gelegen? Oder wärst du lieber im Rhythmus geblieben?

René: Für uns kam die Spielpause sehr gelegen. Einige Spieler waren über Ostern verreist. Die drei Wochen davor waren recht hektisch, es gab viel neues und wir hatten das Derby in Sonneberg. Das schlug auch hohe Wellen in der Woche davor und auch im Nachgang.

FuPa Thüringen: Welche Bedeutung hat das Heimspiel gegen Bad Salzungen? Was für ein Spiel erwartest du?

René: Wir haben ein Heimspiel. Wir wollen und müssen punkten. Wir wollen so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller raus. Entsprechend wichtig ist das Spiel. Bad Salzungen ist für mich aktuell sehr schwierig einzuschätzen, weil sie oft wechselhaftes Personal haben. Ich erwarte sie clever und abwartend. Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen, mehr Torgefahr ausstrahlen und mehr Fußball spielen. Dabei wollen wir uns nicht so sehr auf Bad Salzungen konzentrieren, sondern unsere Stärken in den Vordergrund stellen.