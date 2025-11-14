„Volle Konzentration“ – Baethge warnt vor unberechenbarem Leiferde

Für Heeseberg kommt das Duell nach der 2:4-Heimniederlage gegen Ligaprimus Lehndorf zur richtigen Zeit. Trotz der Niederlage zeigte die Baethge-Elf eine engagierte Vorstellung und blieb über weite Strecken konkurrenzfähig. Umso wichtiger ist nun ein stabiles Auswärtsspiel, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten. „Daher volle Konzentration“, fordert Baethge. Der Coach zeigt sich erfreut über die Situation im Kader: „Ich habe alle Mann an Bord und kann aus dem Vollen schöpfen.“

Leiferde musste zuletzt eine 0:2-Niederlage in Schwicheldt hinnehmen. Defensiv präsentierte sich die Mannschaft stabil, offensiv jedoch ohne Durchschlagskraft. Mit bislang 13 Punkten aus zwölf Spielen steht der VfL auf Rang 13, nur drei Zähler hinter Heeseberg. Die Partie besitzt also klare Bedeutung für beide Seiten. Heeseberg will verhindern, weiter in die untere Tabellenregion abzurutschen – Leiferde hingegen könnte mit einem Sieg mit dem FCH gleichziehen.

Für Baethges Team gilt es, die Stabilität aus dem Lehndorf-Spiel mitzunehmen und im letzten Drittel zielstrebiger zu werden. Die Voraussetzungen dafür sind gut: Der komplette Kader ist einsatzbereit, und die Mannschaft hat in dieser Saison bereits mehrfach gezeigt, dass sie auswärts gefährlich auftreten kann. Jetzt müssen nur noch die Punkte folgen.