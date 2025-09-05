Volle Konzentration auf Nördlingen: Liga hat Prio 1 in Erlbach

Nach dem Spiel gab es viel Lob für den SV Erlbach, sowohl von Haching-Trainer Sven Bender als auch Präsident Manni Schwabl. Viel fehlte nicht zur Sensation, am Ende war der Regionalligaspitzenreiter aber kaltschäutziger vor dem Tor, während der SVE beste Chancen einmal mehr vergab.

Doch nach dem Spiel gab Lukas Lechner bereits die Richtung vor, die Liga hat Priorität im Holzland und hier steht mit dem TSV Nördlingen am Samstag um 14 Uhr bereits die nächste Herausforderung an. Der gut bestückte Kader ist nach der schweren Schulterverletzung von Sebastian Hager (Schultereckgelenkssprengung) und dem Last-Minute Abgang von Maxi Manghofer zwar etwas dünner als zuletzt und zudem steckt das schwere Spiel vom Dienstag in den Knochen. Trotzdem will man gegen den TSV Nördlingen auf Sieg spielen, um weiter ganz oben mitmischen zu können.

Nicht komplett unerwartet war der Abgang von Maximilian Manghofer, der sich seinem Heimatverein TSV Ampfing angeschlossen hat. Der ambitionierte Verteidiger, der die letzten beiden Jahre in der Regionalliga beim TSV Buchbach spielte, fand sich nach seiner Rückkehr nach Erlbach nur auf der Bank wieder. Eine Situation die sowohl Manghofer als auch viele Fans überraschte, galt er nach seinen großartigen Leistungen bei seinem ersten Gastspiel in Erlbach doch als gesetzt in der Defensive. Doch mit Yannik Seils besetzte die zweite Innenverteidigerposition neben Kapitän Alexander Fischer ein weiterer Neuzugang. Seils machte dies bisher so gut, dass das Trainerteam keinen Handlungsbedarf zu einer Veränderung sah. Der Kader ist somit kleiner geworden, doch mit David Vogl, Manasse Francisco, Samuel Zwislsperger und Pascal Dirnaichner stehen eine Reihe von Spielern bereit, die bisher eher in der zweiten Reihe agierten und auf ihren Einsatz brennen.

Anpfiff in der Holzbau Grübl Arena ist am Samstag um 14 Uhr!