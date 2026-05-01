Volle Konzentration auf Braunschweig: Walter blendet alles andere aus

Tim Walter vor seiner Mannschaft. – Foto: Ismail Yesilyurt

Für Holstein Kiel bietet sich am Wochenende eine große Chance: Mit einem Heimsieg gegen Eintracht Braunschweig kann der Klassenerhalt endgültig gesichert werden. Doch Trainer Tim Walter denkt gar nicht daran, sich mit möglichen Szenarien oder Rechenspielen zu beschäftigen. Auf der Pressekonferenz machte er deutlich: Sein Blick richtet sich ausschließlich auf die bevorstehende Aufgabe. „Es gibt drei Punkte – und genau die wollen wir holen“, stellte er klar.

Trotz der komfortablen Ausgangssituation ließ Walter keinerlei Raum für vorzeitige Euphorie. Für ihn zählt einzig die nächste Partie. Ob Heim- oder Auswärtsspiel, das Ziel sei immer identisch: gewinnen. Alles, was darüber hinausgeht, spielt aktuell keine Rolle. Auch Themen wie Planungssicherheit oder mögliche Auswirkungen auf die Tabelle schob er bewusst beiseite.

Personell gibt es vor dem Spiel Gewissheit: Umut Tohumcu wird nicht zur Verfügung stehen. Walter nahm die Entscheidung nüchtern hin und betonte, dass man die Situation intern geprüft und entsprechend bewertet habe. Große Sorgen bereitet ihm das jedoch nicht – schließlich war Flexibilität in dieser Saison ohnehin gefragt. Kaum eine Partie bestritt Kiel mit identischer Startelf. Zusätzlich fehlt auch Ivan Nekic aufgrund einer Gelbsperre.

Unangenehmer Gegner mit unberechenbarem Spielstil

Mit Braunschweig erwartet die Kieler ein Kontrahent, den Walter keineswegs unterschätzt. Besonders die Spielweise der Gäste bezeichnete er als schwer auszurechnen. Genau diese Unberechenbarkeit mache sie gefährlich. Entsprechend groß ist der Respekt vor dem kommenden Gegner.

Gute Form sorgt für Auftrieb – Fokus bleibt bestehen

Die jüngsten Ergebnisse sprechen für sich: 13 Punkte aus fünf Spielen haben rund um Kiel für spürbaren Aufwind gesorgt. Walter erkennt die positive Entwicklung an, mahnt jedoch gleichzeitig zur Bodenständigkeit. Die Mannschaft sei auf einem guten Weg, müsse aber weiterhin konzentriert arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen.

Arbeit statt Ablenkung

Auch abseits des Platzes lebt der Trainer seinen Fokus konsequent vor. Ablenkungen gibt es kaum – sein Alltag spielt sich nahezu vollständig auf dem Vereinsgelände ab. Training, Analyse und Organisation bestimmen den Tagesablauf. Privatleben findet derzeit fast nur in den eigenen vier Wänden statt – und selbst dort ist er meist nur zum Schlafen.

Alles bereit für das Schlüsselspiel

Die Voraussetzungen könnten klarer kaum sein: Heimspiel, starke Form und die Möglichkeit, den Klassenerhalt endgültig einzutüten. Dennoch bleibt Walter seiner Linie treu und hält nichts von voreiligen Prognosen. Für ihn gilt weiterhin die einfache, aber entscheidende Devise: Das nächste Spiel ist immer das schwierigste.