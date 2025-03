"Volle Kapelle" oder Kreisliga C? Teutonia Weiden empfängt Fortuna U23

Nach dem historischen 0:21 gegen den TuS Blau-Weiß Königsdorf und vier Niederlagen in Serie steht der FC Teutonia Weiden vor dem Nachholspiel gegen Fortuna Köln II (Dienstag, 20 Uhr) unter besonderer Beobachtung. Die Mannschaft war am Sonntag fast vollständig mit Spielern aus der Kreisliga angetreten – der Mittelrheinliga-Kader hatte offenbar gestreikt. Die Hintergründe sind nicht vollständig geklärt.

Die Gäste aus Köln nehmen die Partie dennoch ernst. Teammanager Stefan Kleefisch betont: „Natürlich haben wir das Ergebnis am Sonntag mit Verwunderung zur Kenntnis genommen. Königsdorf konnte dadurch einiges fürs Torverhältnis machen. Aber das ist nicht unser Bier. Das sind Dinge, die Weiden intern regeln muss.“ Kleefisch zeigt sich dabei auch genervt von der ursprünglichen Spielverlegung im Dezember: „Für uns war es ärgerlich, dass das Spiel damals vom Verband ohne Angabe von Gründen abgesetzt wurde. Wir hätten uns diese weite Anreise unter der Woche gerne erspart.“

Am Dienstagabend habe eine Aussprache zwischen dem Verein und dem Mittelrheinliga-Team der Teutonia stattgefunden. Aus Mannschaftskreisen heißt es nur: „Die Mannschaft hat sich geeinigt, heute gegen die Fortuna zu spielen. Der Rest, wie es danach weitergeht, liegt in der Hand vom Verein.“

Sportlich geht Fortuna Köln II mit Rückenwind ins Duell. Die U23 ist 2025 im Ligaspielbetrieb noch ungeschlagen und rangiert mit 27 Punkten auf Platz sieben – punktgleich mit Weiden. „Wir sind sehr zufrieden. Stand heute haben wir 13 Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze. Das ist ein Pfund. Der Klassenerhalt ist immer das primäre Ziel mit unserer U23“, so Kleefisch. Vor allem gehe es darum, Eigengewächse zu entwicklen. "Wenn Spieler wie Gianluis di Fine, Abdul Bance oder Max Wiese in der Regionalliga in Rödinghausen performen, da geht einem schon das Herz auf."