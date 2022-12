Volle Halle, motivierte Fußballer, faire Spiele – Gedächtnis-Turnier mit 350 Zuschauern Herbert-Reischl-Junior-Gedächtnis-Turnier

Dachau – Dazu gute Spiele und Teams, die nach zwei Jahren Corona-Pause wieder hungrig auf den Hallenkick waren. Der erste Spieltag zeigte, dass die Fans den Hallenfußball annehmen und wieder heiß auf das traditionelle Hallenmasters für Männer sind. Die Schiedsrichter Thomas Arbogast und Andreas Henghuber hatten keine Probleme dank der fairen Spielweise der acht Teams. Es gab nur zwei Zeitstrafen und zwei Neunmeter. Qualifiziert für die Endrunde haben sich die SpVgg Erdweg, TSV Eintracht Karlsfeld I, SV Günding, TSV 1865 Dachau II und der SV Odelzhausen. Auf dem sechsten Platz landete der ASV Dachau II. Dieser Platz kann noch wichtig werden, da aus drei Gruppen der beste Sechste sich für das Finalfeld qualifiziert.

Sportlich hatte der Rekordgewinner mit zehn Titeln, die Karlsfelder Eintracht, einige Probleme, die Kreisligisten Erdweg und Günding in Schach zu halten. Am Ende stand für die Eintracht-Truppe der zweite Platz. Bemerkenswert dabei ist, dass Eintracht-Torjäger Nummer eins, Michael Dietl (33), sich für dieses Hallenmasters wieder seiner Wurzeln erinnerte und als Torwart fungiert, wie zuletzt in der U19 der Eintracht. Insgesamt gab es 80 Tore in 28 Spielen zu bestaunen.