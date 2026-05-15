„Volle Attacke“ – TuS II will Titelchance wahren

Die nächste Hürde im Titelrennen wollen Fabio Pech (am Ball) und sein TuS Geretsried II beim Match in Peißenberg nehmen. Im Hinspiel erzielte der Stürmer zwei Tore. – Foto: Rudi Stallein

Die Geretsrieder Reserve ist jetzt wieder punktgleich mit Spitzenreiter Lenggries. Deshalb will die Elf von Lukas Haustein auch in Peißenberg unbedingt gewinnen.

Mit dem 3:1-Sieg im Nachholspiel beim ASV Habach am Mittwoch hat sich der TuS Geretsried in eine Top-Position für die restlichen drei Spieltage gebracht. Binnen weniger Tage hat man den Sechs-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Lenggrieser SC egalisieren – punktgleich geht es nun auf die Zielgerade. „Das ist eine spannende Ausgangslage“, freut sich Lukas Haustein. „Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren.“ Zumindest die Aufstiegsrelegation ist seiner Mannschaft nicht mehr zu nehmen. „Den Blick nach unten können wir uns jetzt sparen“, so der TuS II-Coach, dessen Team Verfolger Habach erfolgreich abgehängt hat. Um im Endspurt noch einmal an die Tabellenspitze zu klettern, „dafür sind wir auf Schützenhilfe angewiesen“, erklärt Haustein vor dem Match beim TSV Peißenberg (Sa., 14 Uhr). Dort sei deshalb das Wichtigste, „unsere Hausaufgaben zu machen“.

Dass dies nicht die einfachste Aufgabe ist, wissen der Trainer und seine Spieler aus den vergangenen Duellen mit dem in Abstiegsgefahr schwebenden Gastgeber nur zu gut. Die letzte Begegnung in Peißenberg endete mit einem torlosen Unentschieden; im Hinspiel bedurfte es eines Kraftakts um am Ende einer spannenden Dramaturgie – nach 2:0-Führung kassierte der TuS kurz nach der Pause den 2:2-Ausgleich – durch ein Doppelpack von Fabio Pech einen 4:2-Sieg feiern zu können. „Das hätte schon schiefgehen können“, erinnert sich Haustein. „Fehlerfrei bleiben“ sieht der Coach als Grundvoraussetzung, um vom Tabellenzwölften nicht böse überrascht zu werden.

Er hoffe, dass seine Mannschaft aus den vergangenen Aufeinandertreffen „die richtigen Lehren“ ziehe. An Motivation sollte es den Gästen jedenfalls nicht mangeln. Zumal die Gastgeber mit dem Rücken zur Wand um den Klassenerhalt kämpfen. „Für die geht es um alles, und sie haben einen Punkt gegen uns sicher nicht abgeschrieben“, mutmaßt der Geretsrieder Trainer, dass es kein leichtes Spiel werden wird. Die eigene Zielsetzung bleibt davon freilich unbenommen: „Volle Attacke – das ist unsere Aufgabe für die letzten drei Spiele.“